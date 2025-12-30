Revelaron que Donald Trump se mostró "molesto" tras los ataques con drones contra residencia de Putin

“El presidente Trump y sus asesores clave que participaron en la conversación proporcionaron un informe detallado e integral de los principales resultados de las negociaciones del día anterior con la delegación ucraniana realizadas en Mar-a-Lago”, reveló Ushakov a la prensa.

vladimir-putin-donald-trump-ucrania-efe-1.jpg

Trump también informó a Putin que desaconsejó al presidente Volodimir Zelenski buscar un respiro militar para Ucrania y que le recomendó concentrarse en alcanzar acuerdos integrales y vinculantes, explicó Ushakov.

Los comentarios de Putin

Vladimir Putin enfatizó que la parte rusa busca seguir manteniendo una cooperación estrecha y productiva con sus socios estadounidenses para explorar vías para lograr la paz, comentó Ushakov.

En 2025, Putin entabló 17 contactos con representantes de Estados Unidos, incluyendo 10 conversaciones telefónicas con Trump, indicó Ushakov.

La Casa Blanca también confirmó la conversación telefónica entre Trump y Putin, en la segunda conversación entre los dos presidentes en los últimos dos días.

“El presidente Trump concluyó una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania”, publicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X, sin ofrecer más detalles.