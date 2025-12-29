Trump elogió a Zelenski y aseguró que el plan de paz con Ucrania está en su fase final

Sin embargo, tras intensas gestiones encabezadas por el negociador ucraniano Rustem Umerov, se avanzó en una segunda versión que actualmente es analizada por ambas partes.

Reunión Zelenski y Donald Trump Donald Trump recibió este domingo a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, y se reunieron los equipos que elaboran el plan de paz para terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia.

Durante la conferencia previa al encuentro, Trump elogió la actitud del mandatario ucraniano y de su pueblo: “Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar. Zelenski trabajó muy duro y es muy valiente”.

El presidente estadounidense adelantó además que, una vez finalizada la reunión, mantendrá una comunicación telefónica con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para continuar con las gestiones diplomáticas.

En ese marco, Trump se refirió a los recientes ataques ucranianos en territorio ruso y los calificó como “necesarios”, al tiempo que subrayó que tanto Zelenski como Putin comparten ahora el objetivo de frenar la escalada de violencia.

Ucrania votará si acepta el acuerdo

Pese al avance diplomático logrado en Washington, el desenlace del acuerdo no se definirá únicamente en la mesa de negociaciones. Volodimir Zelenski aseguró que cualquier plan de paz será sometido a una votación popular en Ucrania.

rusia-ucrania-kiev Los ataques de Rusia destruyeron edificios residenciales enteros y dañaron escuelas y hospitales en Kiev, Ucrania.

“La última palabra la tiene el pueblo”, afirmó el mandatario, al dejar en claro que la sociedad ucraniana deberá avalar o rechazar las condiciones del eventual cese del fuego y las reformas territoriales incluidas en el acuerdo.

Con las bases de lo que Donald Trump calificó como un “buen acuerdo”, la comunidad internacional sigue con atención el resultado de esta cumbre, que busca poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.