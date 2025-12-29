En un encuentro que podría marcar un punto de inflexión en la política internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo a su par ucraniano, Volodimir Zelenski. La reunión se realizó en la residencia del mandatario estadounidense en Florida y tuvo como eje central la discusión de un plan de paz para guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de 20 puntos que, según Trump, se encuentran en sus “fases finales”.
Trump elogió a Zelenski y aseguró que el plan de paz con Ucrania está en su fase final
El borrador de 20 puntos fue revisado tras resistencias en Kiev y contempla concesiones territoriales que deberán ser aprobadas por el pueblo ucraniano
Tras más de tres años de conflicto entre Rusia y Ucrania, y con millones de vidas en riesgo, el presidente norteamericano Donald Trump se mostró optimista, aunque lanzó una advertencia: “Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más”.
Trump: “Zelenski trabajó muy duro y es muy valiente”
Las negociaciones no estuvieron exentas de dificultades. El primer borrador del acuerdo generó fuertes resistencias en Kiev, al contemplar concesiones sensibles como la oficialización del idioma ruso y la cesión de Crimea y el Donbás.
Sin embargo, tras intensas gestiones encabezadas por el negociador ucraniano Rustem Umerov, se avanzó en una segunda versión que actualmente es analizada por ambas partes.
Durante la conferencia previa al encuentro, Trump elogió la actitud del mandatario ucraniano y de su pueblo: “Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar. Zelenski trabajó muy duro y es muy valiente”.
El presidente estadounidense adelantó además que, una vez finalizada la reunión, mantendrá una comunicación telefónica con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para continuar con las gestiones diplomáticas.
En ese marco, Trump se refirió a los recientes ataques ucranianos en territorio ruso y los calificó como “necesarios”, al tiempo que subrayó que tanto Zelenski como Putin comparten ahora el objetivo de frenar la escalada de violencia.
Ucrania votará si acepta el acuerdo
Pese al avance diplomático logrado en Washington, el desenlace del acuerdo no se definirá únicamente en la mesa de negociaciones. Volodimir Zelenski aseguró que cualquier plan de paz será sometido a una votación popular en Ucrania.
“La última palabra la tiene el pueblo”, afirmó el mandatario, al dejar en claro que la sociedad ucraniana deberá avalar o rechazar las condiciones del eventual cese del fuego y las reformas territoriales incluidas en el acuerdo.
Con las bases de lo que Donald Trump calificó como un “buen acuerdo”, la comunidad internacional sigue con atención el resultado de esta cumbre, que busca poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.