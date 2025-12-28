Trump habló con Putin y se reúne con Zelensky para cerrar el plan de paz en Ucrania

Al menos tres muertos y más de una decena de heridos en un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania La guerra en Ucrania sigue cobrando víctimas.

Cumbre privada entre Trump y Zelensky en Florida

En un encuentro considerado clave para el futuro del conflicto, Trump y Zelensky mantienen este domingo una cumbre privada en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, con el objetivo de cerrar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra.

La reunión se desarrolla bajo un fuerte clima de presión, mientras Ucrania enfrenta una nueva oleada de ataques con misiles y drones lanzados por Rusia, una señal de que la ofensiva militar continúa pese a las negociaciones en curso. Según fuentes oficiales, el diálogo apunta a resolver el “10% restante” de un ambicioso plan de paz que ya cuenta con un consenso del 90% entre las partes.

De acuerdo con lo publicado por la Agencia Noticias Argentinas, la cumbre es el resultado de semanas de intensas gestiones diplomáticas encabezadas por Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff. Ambos lograron reducir los 28 puntos originales propuestos por Trump a una plataforma revisada de 20 ejes aceptada por Ucrania.

el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su par estadounidense, Donald Trump Volodomir Zelensky y Donald Trump.

Los aspectos más sensibles de la negociación incluyen las eventuales concesiones territoriales en la región del Donbás y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia. Sobre este último punto, Zelensky propuso que la planta sea operada por una empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, con un esquema de reparto de la producción eléctrica.

“Debemos acercarnos al resultado deseado con cada reunión, con cada conversación”, afirmó el presidente ucraniano antes de ingresar a la residencia, al tiempo que reconoció la complejidad de alcanzar un acuerdo inmediato y subrayó la necesidad de establecer garantías de seguridad sólidas.

Trump, por su parte, interrumpió su descanso navideño para concretar el encuentro, en un gesto que marca un giro respecto de su anterior reticencia a reunirse con Zelensky sin avances previos. La delegación estadounidense presentará un paquete de garantías de seguridad denominado “estándar platino”, comparable al Artículo 5 de la OTAN, destinado a disuadir futuras agresiones rusas.

Sin embargo, el presidente Vladimir Putin advirtió que, si Kiev no acepta los términos actuales, Rusia alcanzará sus objetivos “por medios militares”.

En este escenario de incertidumbre, el equipo negociador se muestra moderadamente optimista respecto de la posible creación de una “zona económica libre” en el este de Ucrania, una de las alternativas que podría contribuir a destrabar el conflicto.