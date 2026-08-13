El sábado 15 de agosto, el Teatro Imperial de Maipú (Pablo Pescara 323) será escenario de un regreso muy esperado: Daniel Quiroga repone una de sus obras más emblemáticas y premiadas, “De amor también se muere”, dirigida por Ernesto Suárez. La cita es a partir de las 21.30. Las entradas tienen un valor de $18.000 y se pueden conseguir en EntradaWeb.
Daniel Quiroga vuelve con un clásico: "De amor también se muere" en el Imperial
El artista repone una de sus creaciones más premiadas y aplaudidas. Una pieza escénica inolvidable, con dirección de Ernesto Suárez, donde a partir del silencio, realiza un despliegue de teatro físico para narrar cuadros de amor y desamor.
Estrenada en 1993 y reconocida en festivales internacionales de Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador, la pieza regresa a la cartelera mendocina después de una década sin presentaciones. Se trata de un trabajo único, donde el silencio se convierte en protagonista y revela más que mil palabras.
Con un despliegue físico y actoral llamativo, Quiroga combina teatro corporal, clown y pantomima para narrar distintos cuadros de amor y desamor. Su propuesta, adelantada a su tiempo, abrió camino al teatro físico cuando aún no se hablaba de él como género.
Daniel Quiroga: "De amor también se muere"
“El cuerpo dice más que las palabras, entonces el trabajo actoral tiene que ser impecable para poder hacer que el público entienda el subtexto, lo que queremos decir, lo que están sintiendo los personajes”, cuenta Quiroga.
“De amor también se muere” ha cosechado premios a Mejor Actor, Mejor Obra y Mejor Montaje, además de menciones especiales en festivales internacionales. Cada reconocimiento confirma la potencia de un espectáculo que trasciende fronteras y conecta con públicos diversos.
Una oportunidad única para reencontrarse con una obra que marcó la historia del teatro mendocino.
Sobre Daniel Quiroga
Daniel Quiroga es una de las caras más reconocidas y talentosas de la escena teatral mendocina. Trabajó desde muy joven y encontró en el teatro una verdadera profesión. Actor, autor, mimo, director y docente teatral, como él se define “multiuso”, Daniel, desarrolló su carrera en diferentes universidades, centros y talleres culturales de Argentina y Latinoamérica.
A los 18 años viajó a Ecuador, en plena época del proceso militar en Argentina, en compañía de su tío, el actor Ernesto Suárez, quien le aportó las primeras herramientas teatrales importantes a través del grupo Juglar. Al regresar, decidió empezar a vivir del teatro y formó, junto a Gustavo Álvarez, el grupo de mimo Pierrot.
En la década del ‘80 se convirtió en un referente local de la disciplina y su camino siguió por el lado del humor, con clásicos como “Educando al Nene”, entre otras comedias de la escena local. Con más de 40 años de trayectoria, Daniel Quiroga se ha transformado en uno de los referentes consagrados de nuestra provincia. En las tablas, Daniel Quiroga ha brillado como actor, autor, mimo y director.
En pocas palabras
- Vuelve Daniel Quiroga: el aclamado artista presenta "De amor también se muere" en el Teatro Imperial el 15 de agosto.
- Teatro Físico: la obra, dirigida por Ernesto Suárez, utiliza el silencio y el cuerpo para narrar historias de amor y desamor.
- Trayectoria y Reconocimiento: estrenada en 1993, la pieza ha sido premiada internacionalmente y regresa a Mendoza después de una década.