Daniel Quiroga vuelve con un clásico: "De amor también se muere" en el Imperial

Daniel Quiroga se presenta este sábado en Maipú.

Daniel Quiroga: "De amor también se muere"

“El cuerpo dice más que las palabras, entonces el trabajo actoral tiene que ser impecable para poder hacer que el público entienda el subtexto, lo que queremos decir, lo que están sintiendo los personajes”, cuenta Quiroga.

“De amor también se muere” ha cosechado premios a Mejor Actor, Mejor Obra y Mejor Montaje, además de menciones especiales en festivales internacionales. Cada reconocimiento confirma la potencia de un espectáculo que trasciende fronteras y conecta con públicos diversos.

Una oportunidad única para reencontrarse con una obra que marcó la historia del teatro mendocino.

Sobre Daniel Quiroga

Daniel Quiroga es una de las caras más reconocidas y talentosas de la escena teatral mendocina. Trabajó desde muy joven y encontró en el teatro una verdadera profesión. Actor, autor, mimo, director y docente teatral, como él se define “multiuso”, Daniel, desarrolló su carrera en diferentes universidades, centros y talleres culturales de Argentina y Latinoamérica.

A los 18 años viajó a Ecuador, en plena época del proceso militar en Argentina, en compañía de su tío, el actor Ernesto Suárez, quien le aportó las primeras herramientas teatrales importantes a través del grupo Juglar. Al regresar, decidió empezar a vivir del teatro y formó, junto a Gustavo Álvarez, el grupo de mimo Pierrot.

En la década del ‘80 se convirtió en un referente local de la disciplina y su camino siguió por el lado del humor, con clásicos como “Educando al Nene”, entre otras comedias de la escena local. Con más de 40 años de trayectoria, Daniel Quiroga se ha transformado en uno de los referentes consagrados de nuestra provincia. En las tablas, Daniel Quiroga ha brillado como actor, autor, mimo y director.