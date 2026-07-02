"Serú Girán por Lebón y Aznar": entradas agotadas para el show en Mendoza y nuevo concierto

"Serú Girán por Lebón y Aznar" comenzó siendo una serie de conciertos muy esperados y terminó transformándose en un verdadero fenómeno, con cinco Movistar Arena agotados en tiempo récord (y una nueva fecha a la venta), al igual que distintos shows en el interior del país.

Así nació una auténtica serú-manía: un fenómeno que no deja de crecer y que regresará al Arena Maipú de Mendoza el próximo 12 de noviembre luego de agotar los tickets para la primera función del 25 de julio.

Serú Girán... un fenómeno que convoca distintas generaciones

El gran fenómeno no se explica solamente por la convocatoria. En cada concierto ocurre algo difícil de encontrar: conviven quienes crecieron escuchando estas canciones con quienes hoy las descubren por primera vez. Padres e hijos, abuelos y nietos, amigos de distintas edades y fanáticos de generaciones completamente diferentes comparten una misma emoción alrededor de un repertorio que sigue demostrando una vigencia extraordinaria.

Las primeras noches en Buenos Aires dejaron esa imagen una y otra vez: familias enteras cantando de memoria composiciones que, décadas después de haber sido escritas, continúan encontrando nuevos públicos. En ese sentido, la expectativa de cara a la llegada de Lebón y Aznar a Mendoza, con las canciones de Serú, crece sin detenerse con el correr de los días.

Sobre el escenario, dos de los precursores de nuestro rock vuelven a compartir la música de Serú Girán en un espectáculo de más de dos horas que recorre buena parte de un cancionero fundamental para la cultura argentina. Acompañados por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados), construyen una propuesta de enorme calidad artística, donde la emoción convive con la excelencia musical y el profundo respeto por la obra que crearon junto a Charly García y Oscar Moro.

David Lebón y Pedro Aznar se presentan con una banda de músicos excepcionales.

Más que un recorrido por canciones inolvidables, "Serú Girán por Lebón y Aznar" confirma que este repertorio sigue interpelando al presente.

Clásicos como Seminare, Canción de Alicia en el país, Desarma y sangra, Peperina, Cinema Verité, Frecuencia Modulada y muchos más continúan emocionando con la misma intensidad, convirtiendo cada función en una celebración colectiva de una de las obras más trascendentes de la música popular argentina.