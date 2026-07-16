Mendoza celebra el Día del Amigo con una gran fiesta: música en vivo y artistas de primer nivel

El evento se perfila como una de las principales propuestas para celebrar el Día del Amigo en Mendoza, reuniendo a dos de los máximos referentes de la música tropical argentina en un mismo escenario.

Vamos a sumarnos a esta gran fiesta, que promete convertirse en uno de los eventos más importantes de la temporada invernal.

Viví la previa del Día del Amigo en el Stadium

Para vivir un Día del Amigo distinto, quienes asistan al show de Karina y Los Palmeras podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.

El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.

Este servicio de Power Play lo podes sumar a la compra de la entrada del show, a través de ticketek.com.ar.