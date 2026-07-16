Mendoza se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año. El Día del Amigo será especial en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) con una verdadera fiesta junto a Los Palmeras y Karina La Princesita. Será el sábado 18 de julio a las 22 y las entradas están en venta en Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.
Mendoza celebra el Día del Amigo con una gran fiesta: música en vivo y artistas de primer nivel
Mendoza será escenario de uno de los festejos más esperados del año con una gran celebración por el Día del Amigo, que reunirá a miles de personas en una noche cargada de música, alegría y entretenimiento
El evento contará con un destacado line up artístico encabezado por Karina "La Princesita", Los Palmeras y La Concubina, quienes ofrecerán un espectáculo pensado para disfrutar entre amigos y compartir una velada inolvidable.
Con propuestas para todos los gustos, el público podrá vivir una experiencia única con lo mejor de la música popular, la cumbia y los shows en vivo, en un ambiente festivo especialmente preparado para celebrar la amistad.
El evento se perfila como una de las principales propuestas para celebrar el Día del Amigo en Mendoza, reuniendo a dos de los máximos referentes de la música tropical argentina en un mismo escenario.
Vamos a sumarnos a esta gran fiesta, que promete convertirse en uno de los eventos más importantes de la temporada invernal.
Viví la previa del Día del Amigo en el Stadium
Para vivir un Día del Amigo distinto, quienes asistan al show de Karina y Los Palmeras podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.
El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.
Este servicio de Power Play lo podes sumar a la compra de la entrada del show, a través de ticketek.com.ar.