Todos los proyectos póstumos de Luis Brandoni que veremos en streaming

¿De qué trata la serie NADA?

"Manuel, crítico gastronómico y paradigma de bonaerense, es provocador, altivo y sofisticado. Cuando fallece Celsa, quien se ocupó durante décadas de organizar el hogar y su vida, Manuel se siente perdido. Entonces, contrata a una joven paraguaya", es la sinopsis de la serie NADA que puede verse en Disney Plus.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de la serie NADA (Todo)?

Todavía no se ha conocido un comunicado oficial por parte de Disney, y se desconoce si Brandoni pudo terminar de filmar todas sus escenas. En caso de que el actor no haya filmado ninguna escena, es probable que su personaje sea quitado de la serie.

Embed - Nada | Tráiler oficial en castellano | Disney+

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de El Encargado?

La cuarta temporada de la serie protagonizada por Guillermo Francella llegará al streaming (Disney Plus) el 1 de mayo. Todos los episodios de la cuarta temporada de El Encargado estarán disponibles simultáneamente, con Guillermo Francella regresando como Eliseo, quien alcanza la cima del poder mientras enfrenta una conspiración de Matías Zambrano.

¿De qué falleció el actor Luis Brandoni?

El icónico actor argentino falleció a los 86 años el 20 de abril de 2026 debido a complicaciones por un hematoma subdural. El cuadro fue consecuencia de una caída doméstica ocurrida el 11 de abril, en la que golpeó su cabeza al resbalar de una silla con ruedas.