La madrugada de este lunes 20 de abril trajo consigo una de las noticias más tristes para el espectáculo argentino: Luis Brandoni falleció a los 86 años. El prestigioso actor se encontraba internado desde hacía más de una semana en el Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Villa Crespo, luego de sufrir un accidente doméstico en su domicilio.
Qué se sabe de la muerte de Luis Brandoni: las últimas novedades del fallecimiento del actor
A los 86 años murió el actor Luis Brandoni, reconocido actor que deja una huella imborrable en la cultura. Falleció por un accidente doméstico
Qué se sabe de la muerte de Luis Brandoni
El cuadro que derivó en la muerte de Luis Brandoni se originó días atrás a raíz de un accidente doméstico ocurrido el pasado sábado 11 de abril, el cual le provocó un hematoma subdural en la cabeza. Los detalles confirmados hasta el momento marcan la siguiente evolución:
- El ingreso médico: el actor fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una caída en su casa. Al ingresar al centro de salud, se le diagnosticó el hematoma y quedó bajo estricta observación médica.
- Sus últimos días: a pesar de los constantes esfuerzos médicos a lo largo de nueve días de internación, su cuadro neurológico y general no logró revertirse. El pasado 18 de abril, mientras continuaba internado, Luis Brandoni había cumplido sus 86 años.
- El fallecimiento: el desenlace definitivo se constató en las primeras horas de la madrugada de este lunes.
Muerte de Luis Brandoni: la confirmación y el dolor de sus colegas
El histórico productor teatral y amigo íntimo del actor, Carlos Rottemberg, fue de los primeros en dar a conocer la noticia. A través de la cuenta oficial de X (ex Twitter) de Multiteatro, se publicó un mensaje que rápidamente conmovió al ambiente:
"Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura."
Las repercusiones no tardaron en llegar. La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado enviando condolencias a su familia y destacando que "su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional".
A través de las redes sociales, figuras como Soledad Silveyra, quien lo despidió afirmando que "sos el último de los grandes en irse", y colegas de distintas generaciones como Mario Segade, Graciela Borges, y diversos referentes de la política nacional, expresaron su dolor y admiración.
Coordenadas del último adiós de Luis Brandoni
Para quienes deseen acercarse a despedir a una de las figuras más emblemáticas del arte y la vida pública nacional, se organizaron los siguientes homenajes en la Ciudad de Buenos Aires:
- Velatorio: se previó que los restos del actor sean velados a partir de este mediodía en la Legislatura porteña, permitiendo a familiares, colegas del medio y al público general rendirle tributo.
- Descanso final: una vez concluida la ceremonia en la Legislatura, está pautado que el cuerpo de Luis Brandoni sea trasladado el día martes por la mañana hacia el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.
Luis Brandoni deja su sello en la cultura argentina
Luis Brandoni deja un legado insustituible tras más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida, con obras que marcaron a fuego el cine nacional (Esperando la carroza, La Patagonia Rebelde, Cien veces no debo), éxitos teatrales y televisivos de las últimas décadas (Nada, El Encargado), y un fuerte compromiso político y cívico que mantuvo intacto hasta sus últimos días.