Qué se sabe de la muerte de Luis Brandoni: las últimas novedades del fallecimiento del actor

"Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura."

Las repercusiones no tardaron en llegar. La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado enviando condolencias a su familia y destacando que "su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional".

A través de las redes sociales, figuras como Soledad Silveyra, quien lo despidió afirmando que "sos el último de los grandes en irse", y colegas de distintas generaciones como Mario Segade, Graciela Borges, y diversos referentes de la política nacional, expresaron su dolor y admiración.

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Coordenadas del último adiós de Luis Brandoni

Para quienes deseen acercarse a despedir a una de las figuras más emblemáticas del arte y la vida pública nacional, se organizaron los siguientes homenajes en la Ciudad de Buenos Aires:

Velatorio: se previó que los restos del actor sean velados a partir de este mediodía en la Legislatura porteña, permitiendo a familiares, colegas del medio y al público general rendirle tributo.

Descanso final: una vez concluida la ceremonia en la Legislatura, está pautado que el cuerpo de Luis Brandoni sea trasladado el día martes por la mañana hacia el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Luis Brandoni

Luis Brandoni deja su sello en la cultura argentina

Luis Brandoni deja un legado insustituible tras más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida, con obras que marcaron a fuego el cine nacional (Esperando la carroza, La Patagonia Rebelde, Cien veces no debo), éxitos teatrales y televisivos de las últimas décadas (Nada, El Encargado), y un fuerte compromiso político y cívico que mantuvo intacto hasta sus últimos días.