Este es el volcán más peligroso de Argentina y las razones de su alto riesgo

copahue-volcan_1000_1100 Los expertos insisten en mantener una vigilancia especial debido a su historial eruptivo

La ubicación del volcán constituye el principal factor de peligro. Situado en la provincia de Neuquén, entre Argentina y Chile, se encuentra próximo a poblaciones importantes como Caviahue, que cuenta con 500 habitantes, y otros centros turísticos de la región.

Esta cercanía significa que cualquier actividad volcánica puede afectar directamente a comunidades establecidas y a la infraestructura turística, especialmente los centros de esquí que son fundamentales para la economía local.

La frecuencia de sus erupciones también eleva su nivel de peligrosidad. En los últimos 250 años se han registrado 12 erupciones del Copahue, con eventos destacados en 1992, 2000 y la más reciente en diciembre de 2012.

El sistema de monitoreo y prevención

Tras la erupción de 2012, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación implementó, junto al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), un sistema de monitoreo continuo de los volcanes argentinos.

Este sistema utiliza un código de colores tipo semáforo: verde indica situación normal, amarillo señala indicios de sismicidad, naranja advierte mayor actividad sísmica y emisión de gases, y rojo marca el inicio de una erupción.

volcan-copahue El volcán Copahue, ubicado en Neuquén entre la frontera con Chile, es considerado el volcán más peligroso de Argentina.

Patricia Alvarado, directora del INPRES, explica que los científicos detectan señales relacionadas con el movimiento de fluidos en las cámaras magmáticas. Cuando aumenta la frecuencia sísmica, se observan cambios morfológicos, incremento de gases o abombamiento del terreno, estos "enjambres sísmicos" pueden indicar actividad inminente, permitiendo a las autoridades preparar evacuaciones y medidas de protección.

Actualmente, el volcán Copahue se encuentra en alerta verde, sin indicios de erupción próxima