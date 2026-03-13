Golpeó y mordió a su bebé de 11 días y luego la metió al freezer para no esucharla llorar

Embed - Arrestan a padre que metió al congelador a su recién nacida | Noticias Telemundo

Maltrato infantil de la bebé

La investigación reveló un patrón de violencia extrema y sistemática por parte del padre. Según el fiscal, golpeaba repetidamente a la bebé y la mordía en diferentes partes del cuerpo como forma de castigo o control. Lo más escalofriante fue el método que utilizaba para silenciar su llanto: en al menos dos ocasiones documentadas, introdujo a la niña en el freezer de la heladera, exponiéndola a temperaturas bajo cero con la intención explícita de que dejara de llorar.

Esta acción provocó la hipotermia que puso en riesgo inminente su vida, agravada por las lesiones previas. La Fiscalía clasificó los hechos como tentativa de crimen, violencia familiar agravada y lesiones graves en menor de edad.

El imputado, identificado como adicto a las drogas, también ejercía violencia contra su pareja, la madre de la bebé. Testimonios y peritajes indican que el consumo de sustancias influía en su comportamiento impulsivo y agresivo, aunque no exime su responsabilidad penal.

La bebé se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los médicos luchan contra las secuelas de la hipotermia extrema y las heridas visibles: moretones, mordeduras profundas y posibles daños internos. La Fiscalía ha ordenado estudios médicos completos y peritajes psicológicos para evaluar el alcance del daño.