Un hombre de 27 años quedó detenido en México en uno de los casos de maltrato infantil más resonantes de los que se recuerde. El sujeto está acusado no sólo de golpear y morder a su bebé de apenas 11 días de nacida, sino también de meterle en el freezer de la heladera para no escuchar su llanto.
Golpeó y mordió a su bebé de 11 días y luego la metió al freezer para no esucharla llorar
La bebé fue rescatada y trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en condición delicada
El sujeto fue aprehendido tras una denuncia presentada por la casera del inmueble ubicado en la localidad mexicana de Aguas Calientes donde vivía la familia, quien alertó a las autoridades sobre el grave estado de salud de la bebé.
La bebé fue rescatada y trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en condición delicada por hipotermia severa, múltiples golpes y mordeduras en su cuerpo frágil.
Maltrato infantil de la bebé
La investigación reveló un patrón de violencia extrema y sistemática por parte del padre. Según el fiscal, golpeaba repetidamente a la bebé y la mordía en diferentes partes del cuerpo como forma de castigo o control. Lo más escalofriante fue el método que utilizaba para silenciar su llanto: en al menos dos ocasiones documentadas, introdujo a la niña en el freezer de la heladera, exponiéndola a temperaturas bajo cero con la intención explícita de que dejara de llorar.
Esta acción provocó la hipotermia que puso en riesgo inminente su vida, agravada por las lesiones previas. La Fiscalía clasificó los hechos como tentativa de crimen, violencia familiar agravada y lesiones graves en menor de edad.
El imputado, identificado como adicto a las drogas, también ejercía violencia contra su pareja, la madre de la bebé. Testimonios y peritajes indican que el consumo de sustancias influía en su comportamiento impulsivo y agresivo, aunque no exime su responsabilidad penal.
La bebé se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los médicos luchan contra las secuelas de la hipotermia extrema y las heridas visibles: moretones, mordeduras profundas y posibles daños internos. La Fiscalía ha ordenado estudios médicos completos y peritajes psicológicos para evaluar el alcance del daño.