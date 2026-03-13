El submundo del narcotráfico que domina desde hace años el oeste de Godoy Cruz tiene un denominador común: la Yaqui. Sandra Jaquelina Vargas (49) ya fue condenada pero se cree que desde la cárcel seguía comandando la venta de drogas en el Campo Papa. Ahora, 2 integrantes de su banda quedaron más complicados por el crimen de un rival: uno está a pasos de ser juzgado y el otro será extraditado tras ser detenido en Chile.
Un crimen en el entorno de la Yaqui: el Tatotito va a juicio y su presunto cómplice fue atrapado en Chile
El Tatotito Martínez (21) se sentará en el banquillo de acusados para responder por el crimen de un rival narco mientras que Nicolás Basay (23) será extraditado
Hace pocos días se cumplieron 2 años del crimen de Miguel Pollo Valdivia (24) -ver más abajo-, uno de los principales rivales de la Yaqui en la disputa por el poder narco en la zona. Para la Fiscalía, los autores fueron 2 integrantes de su banda: el Tatotito y el Basay.
El primero de ellos, Nehuén Martínez Aragón (21), fue detenido a los pocos días. El joven ya había sido investigado cuando era menor de edad por balear al Pollo Valdivia y dejarlo en silla de ruedas. Los acusadores creen que en marzo de 2024 terminó de completar el trabajo al efectuar 11 disparos contra el hombre.
El Tatotito Martínez está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por estos días se están realizando las audiencias preliminares de cara al juicio por jurados que definirá si es culpable o inocente.
Su defensa no niega que pertenecía la entorno de la Yaqui, pero sostiene su inocencia. De hecho, el sospechoso declaró en el expediente y apuntó contra otros dos jóvenes: Nicolás Basay y Perita.
El otro sospechoso del crimen
En la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Nicolás Basay también está implicado en el crimen. Este joven huyó del Campo Papa tras el hecho de sangre. De hecho Migraciones registró su salida del país el 22 de abril de 2024. En un colectivo cruzó hacia Chile por el paso Cristo Redentor.
La Justicia emitió una orden de captura internacional que surtió efecto el 24 de enero de 2025. La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado logró capturarlo en Temuco. En su poder tenía drogas y una pistola. Ahora deberá responder por esos delitos en Chile y también se solicitó la extradición para enfrentar la causa por el crimen del Pollo Valdivia.
El crimen narco en el Campo Papa
La familia Valdivia históricamente ha estado enfrentada a la Yaqui Vargas en la disputa por el poder narco en el oeste godoicruceño. Así lo dicen los informes investigativos de la policía, testigos y hasta las publicaciones que realizan ellos mismos en redes sociales.
El referente de esa familia, Miguel Pollo Valdivia, fue asesinado de 11 disparos el 6 de marzo de 2024. El hombre estaba en la puerta de una gomería familiar ubicada en calle Salvador Civit -presumen que era un kiosquito de venta de drogas- cuando dos sujetos en moto pasaron por el lugar y concretaron el crimen.