Un crimen en el entorno de la Yaqui: el Tatotito va a juicio y su presunto cómplice fue atrapado en Chile

Nehuén Martínez Tatotito.jpg Nehuén Martínez, el Tatotito, acusado del crimen en Godoy Cruz.

El Tatotito Martínez está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por estos días se están realizando las audiencias preliminares de cara al juicio por jurados que definirá si es culpable o inocente.

Su defensa no niega que pertenecía la entorno de la Yaqui, pero sostiene su inocencia. De hecho, el sospechoso declaró en el expediente y apuntó contra otros dos jóvenes: Nicolás Basay y Perita.

El otro sospechoso del crimen

En la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Nicolás Basay también está implicado en el crimen. Este joven huyó del Campo Papa tras el hecho de sangre. De hecho Migraciones registró su salida del país el 22 de abril de 2024. En un colectivo cruzó hacia Chile por el paso Cristo Redentor.

La Justicia emitió una orden de captura internacional que surtió efecto el 24 de enero de 2025. La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado logró capturarlo en Temuco. En su poder tenía drogas y una pistola. Ahora deberá responder por esos delitos en Chile y también se solicitó la extradición para enfrentar la causa por el crimen del Pollo Valdivia.

la yaqui.jpg Otro de los crímenes que envuelven a la Yaqui Vargas.

El crimen narco en el Campo Papa

La familia Valdivia históricamente ha estado enfrentada a la Yaqui Vargas en la disputa por el poder narco en el oeste godoicruceño. Así lo dicen los informes investigativos de la policía, testigos y hasta las publicaciones que realizan ellos mismos en redes sociales.

El referente de esa familia, Miguel Pollo Valdivia, fue asesinado de 11 disparos el 6 de marzo de 2024. El hombre estaba en la puerta de una gomería familiar ubicada en calle Salvador Civit -presumen que era un kiosquito de venta de drogas- cuando dos sujetos en moto pasaron por el lugar y concretaron el crimen.