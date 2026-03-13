En el contexto de su misión oficial por los Estados Unidos, el gobernador Alfredo Cornejo presentó este viernes ante los principales centros financieros y empresas mineras el nuevo perfil productivo de Mendoza. Con el foco puesto en el cobre y la lengua norte de Vaca Muerta, puso fecha al inicio de la era exportadora de minerales críticos en la provincia.
Cornejo anunció que el proyecto San Jorge podría producir cobre entre fines del 2027 y el 2028
Alfredo Cornejo se reunió con representantes de Morgan Stanley, Deutsche Bank y la empresa First Quantum Minerals en el contexto de su agenda en Estados Unidos
Ante inversores en Wall Street, el mandatario destacó las ventajas logísticas del proyecto de la minera San Jorge, ubicado en Uspallata. Según las estimaciones oficiales presentadas en Nueva York, el yacimiento se encuentra en una posición altamente competitiva por su cercanía a rutas clave hacia Chile.
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La meta: el gobernador aseguró que el proyecto podría comenzar a producir cobre entre finales de 2027 y el primer semestre de 2028.
Infraestructura: destacó que el sitio está a solo 15 kilómetros de la ruta internacional 7, lo que facilita la salida de la producción hacia los puertos del Pacífico.
Alianza con un gigante: First Quantum aterriza en Mendoza
Uno de los encuentros más significativos fue con las autoridades de First Quantum Minerals, una de las 10 productoras de cobre más grandes del mundo.
Tras reuniones técnicas previas, la compañía confirmó que está en proceso de abrir una oficina en Mendoza para coordinar futuras campañas de exploración.
Este movimiento posiciona a la provincia en el radar de las "grandes ligas" de la minería, sumándose a los 71 proyectos de exploración que ya cuentan con aval legislativo, principalmente en el Sur mendocino.
Vaca Muerta y el "orden fiscal" como carta de presentación
Cornejo no solo habló de minería; ante representantes del Morgan Stanley y el Deutsche Bank, expuso el modelo de "orden fiscal" de la provincia como garantía para los inversores.
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Energía: resaltó los avances en la exploración de la Lengua Norte de Vaca Muerta, donde ya hay perforaciones en marcha que prometen ampliar la frontera petrolera de la provincia.
Petróleo convencional: sacó pecho por la estabilidad de las cuencas mendocinas, señalando que, a diferencia de otras regiones del país, Mendoza ha logrado estabilizar e incluso registrar leves incrementos en su producción convencional.
Equilibrio: "Tenemos una provincia con equilibrio fiscal y niveles de gasto corriente entre los más bajos del país", afirmó Cornejo ante los banqueros para diferenciar a Mendoza del contexto nacional.