Cornejo anunció que el proyecto San Jorge podría producir cobre entre fines del 2027 y el 2028

Tras reuniones técnicas previas, la compañía confirmó que está en proceso de abrir una oficina en Mendoza para coordinar futuras campañas de exploración.

Este movimiento posiciona a la provincia en el radar de las "grandes ligas" de la minería, sumándose a los 71 proyectos de exploración que ya cuentan con aval legislativo, principalmente en el Sur mendocino.

Vaca Muerta y el "orden fiscal" como carta de presentación

Cornejo no solo habló de minería; ante representantes del Morgan Stanley y el Deutsche Bank, expuso el modelo de "orden fiscal" de la provincia como garantía para los inversores.

Energía: resaltó los avances en la exploración de la Lengua Norte de Vaca Muerta , donde ya hay perforaciones en marcha que prometen ampliar la frontera petrolera de la provincia.

Petróleo convencional: sacó pecho por la estabilidad de las cuencas mendocinas, señalando que, a diferencia de otras regiones del país, Mendoza ha logrado estabilizar e incluso registrar leves incrementos en su producción convencional.

Equilibrio: "Tenemos una provincia con equilibrio fiscal y niveles de gasto corriente entre los más bajos del país", afirmó Cornejo ante los banqueros para diferenciar a Mendoza del contexto nacional.