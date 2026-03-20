Atraparon a un delincuente tras un robo en las torres del Procrear en Ciudad

robo procrear ciudad Los elementos que le secuestraron al delincuente tras ser detenido. Foto: prensa Ministerio de Seguridad

No es la primera vez que las torres del Procrear son blanco de la delincuencia. Incluso, hubo casos donde se llevaron motos de las cocheras del lugar.

Un delincuente con robos reiterados

Según la denuncia, el delincuente violentó los gabinetes de seguridad para sustraer un matafuego marca Melisam de 5 kilos y un adaptador de manguera de incendios, dándose a la fuga rápidamente hacia el sector de las vías.

Efectivos policiales, en conjunto con preventores de la Capital, desplegaron un operativo cerrojo basándose en las características físicas aportadas por los vecinos. Minutos después, lograron interceptar al sospechoso oculto en el costado oeste de las instalaciones del EMOP.

Al momento de la aprehensión, los uniformados recuperaron el extintor robado y secuestraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo que el delincuente llevaba entre sus pertenencias.

robo procrear ciudad El detenido ya lleva 3 denuncias por robo en lo que va del año. Foto: prensa Ministerio de Seguridad

En el lugar del hecho, se constataron importantes daños materiales en los gabinetes y sistemas de emergencia de la torre.

El detenido cuenta con antecedentes penales recientes por robo simple y robo en grado de tentativa, todos registrados durante el 2024.

Después del procedimiento, el ayudante fiscal de turno ordenó el traslado del sujeto a la Oficina Fiscal correspondiente y solicitó la intervención de Policía Científica para realizar los peritajes en la torre del Procrear donde se produjo el robo.