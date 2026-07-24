7 de cada 10 argentinas afirman que el bienestar es parte de su día a día, pero la mayoría siente que no lo logra como quisiera

Gracias a la rutina de skincare podemos cuidar nuestra piel y mejorar nuestro humor.

Esta brecha entre la intención y la realidad deja al descubierto una tensión latente. Dentro del informe, Argentina se destaca por realizar una mayor mención de las dificultades económicas al momento de ir por esta búsqueda de bienestar; y porque la priorización de otras personas por sobre el bienestar personal aparece entre las principales barreras, estando incluso por encima de las tareas del hogar. El deseo de priorizarse choca constantemente con la falta de tiempo y recursos. Cuidarse se volvió una aspiración, pero también un terreno donde el disfrute se pone en discusión.

¿Una rutina de skincare puede ayudarnos a recargar energías?

Diversos estudios aseguran que las rutinas de skincare actualmente complementan dos dimensiones en la vida de las personas: la sensorial, a través de lo que se siente en el cuerpo durante el ritual, y la simbólica, traída por lo que ese ritual significa sobre quien soy.

Pero si bien estos momentos aparecen como algo relevante en la vida de las personas, también en esta dimensión el bienestar convive con las exigencias del entorno: casi 8 de cada 10 de las encuestadas reconoce que existe demasiada presión sobre cómo debería verse la piel y el cuerpo de una mujer.

En Argentina, el cuidado de la piel y el cuerpo ocupa un lugar menos central dentro del concepto general de autocuidado si se lo compara con el resto de Latinoamérica. Esto no significa que no importe, sino que la mirada ha cambiado, pasando a tomar a la rutina de belleza como una dimensión de bienestar propia. Un aroma no solo genera disfrute, si no que construye una identidad olfativa. Cuidar la piel no solo aporta beneficios funcionales, provee un disfrute sensorial y refuerza la confianza.

Una rutina de skincare puede cambiar nuestro humor y reducir el estrés.

La clave del autocuidado moderno está en desmantelar los mandatos externos y construir rituales propios que hagan sentido, al ritmo que se pueda, y conectando con lo que nos hace bien.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas.