7 de cada 10 argentinas afirman que el bienestar es parte de su día a día, pero la mayoría siente que no lo logra como quisiera

Para la mayoría de las mujeres, la rutina de skincare es parte de su cotidianidad. Ya no es un tema simplemente estético, sino que se ha convertido en un espacio de amor propio y de conexión emocional.
En el marco del Día del Autocuidado, la reconocida marca de cosmética Natura llevó al frente un informe junto a la consultora Gentedemente para descubrir cómo viven las mujeres actualmente el bienestar en América Latina.
Entre los resultados obtenidos se descubrió que, aunque 7 de cada 10 argentinas dicen que el autocuidado está presente en su día a día, 6 de cada 10 afirman que no logran cuidarse de la forma que les gustaría.
Esta brecha entre la intención y la realidad deja al descubierto una tensión latente. Dentro del informe, Argentina se destaca por realizar una mayor mención de las dificultades económicas al momento de ir por esta búsqueda de bienestar; y porque la priorización de otras personas por sobre el bienestar personal aparece entre las principales barreras, estando incluso por encima de las tareas del hogar. El deseo de priorizarse choca constantemente con la falta de tiempo y recursos. Cuidarse se volvió una aspiración, pero también un terreno donde el disfrute se pone en discusión.
¿Una rutina de skincare puede ayudarnos a recargar energías?
Diversos estudios aseguran que las rutinas de skincare actualmente complementan dos dimensiones en la vida de las personas: la sensorial, a través de lo que se siente en el cuerpo durante el ritual, y la simbólica, traída por lo que ese ritual significa sobre quien soy.
Pero si bien estos momentos aparecen como algo relevante en la vida de las personas, también en esta dimensión el bienestar convive con las exigencias del entorno: casi 8 de cada 10 de las encuestadas reconoce que existe demasiada presión sobre cómo debería verse la piel y el cuerpo de una mujer.
En Argentina, el cuidado de la piel y el cuerpo ocupa un lugar menos central dentro del concepto general de autocuidado si se lo compara con el resto de Latinoamérica. Esto no significa que no importe, sino que la mirada ha cambiado, pasando a tomar a la rutina de belleza como una dimensión de bienestar propia. Un aroma no solo genera disfrute, si no que construye una identidad olfativa. Cuidar la piel no solo aporta beneficios funcionales, provee un disfrute sensorial y refuerza la confianza.
La clave del autocuidado moderno está en desmantelar los mandatos externos y construir rituales propios que hagan sentido, al ritmo que se pueda, y conectando con lo que nos hace bien.
*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas.
En pocas palabras
- Autocuidado: 7 de cada 10 argentinas integran el bienestar diario, pero 6 de 10 no lo logran como quisieran.
- Presión social: 7 de cada 10 mujeres sienten que deben mejorar constantemente alguna parte de sí mismas.
- Desafíos en Argentina: Barreras económicas y la priorización de otros sobre el bienestar propio dificultan el autocuidado.