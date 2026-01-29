Skincare: qué rutina hacer por el día y por la noche

Limpieza: elimina grasa, sudor y residuos de la noche.

Vitamina C: este ingrediente es un antioxidante clave que ilumina, protege del daño ambiental y ayuda con manchas.

Sérum: existen activos específicos para cada tipo de piel (hidratación, niacinamida, ácido hialurónico).

Hidratante: sirve para sellar todo y mantener la piel equilibrada.

Protector solar: es el paso más importante de la rutina de skincare, ya que previene envejecimiento, manchas y melasma.

Una vez finalizada esta rutina de skincare, puedes comenzar con el maquillaje.

RUTINA DE NOCHE (PM)

En cuanto a la rutina de skincare de noche, lo importante es reparar y regenerar la piel.

Doble limpieza: el primer paso es retirar el maquillaje/protector, luego hay que limpiar la piel en profundidad.

Contorno de ojos: se aplica con mucho cuidado.

Ácido en sérum: puede contener retinal, azelaico, tranexámico, etc.

Ácido en crema: tiene una textura más densa que el sérum y sirve para sellar y potenciar los tratamientos.

Hidratante: sella y mantiene la piel equilibrada.

Un tip clave para saber si los productos de skincare son para la noche o para el día es: por la mañana consistencias ligeras, y por la noche más densas.

Por otro lado es importante contar con una rutina de skincare que sea apta para tu tipo de piel, ya que no todo producto que vemos en las redes sociales le servirá a tu cutis.