Día del Trabajador: 4 looks con las tendencias que son furor este otoño-invierno 2026

Otra opción es llevar un suéter de punto o un vestido de lanilla en color terracota. ¡Serás la protagonista de la celebración!

vestido terracota

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2. Adiós al tapado: chaqueta de cuello alto para el aire libre

Para quienes elijan pasar el día en una bodega o al aire libre, la chaqueta de "cuello chimenea" es la gran protagonista. Al desplazar al clásico tapado de paño, esta prenda ofrece protección total contra el viento mendocino sin perder la estructura. Combinala con jeans rectos y botas de cuero para mantener una línea minimalista y funcional durante toda la jornada.

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3. El cárdigan como pieza central del "Street Style"

El cárdigan ha dejado de ser un complemento para convertirse en el abrigo estrella. Para un plan de tarde con amigos, podés llevar un modelo oversized con botones joya o, si buscás algo más audaz, usarlo totalmente cerrado como un top único. Esta versatilidad lo convierte en el aliado ideal para el clima de transición, aportando texturas ricas que se destacan en cualquier foto.

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4. Layering y básicos transformados para una escapada urbana

Si tu plan incluye recorrer la ciudad, aplicá el secreto del layering (superposición de capas). Un blazer sobre un sweater fino o un chaleco tejido sobre una camisa clásica crea dimensiones que hacen al look mucho más interesante. Recordá la regla de los tres colores para mantener la armonía visual y sumá accesorios XL para darle ese cierre con personalidad que tu vestidor necesita este 2026.

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