El feriado del 1 de mayo se presenta como la excusa ideal para desconectar y disfrutar de esos planes que el ritmo semanal nos posterga. En una temporada donde las tendencias de este otoño-invierno 2026 nos invitan a redescubrir la funcionalidad, elegir el outfit adecuado para un asado o una salida urbana implica conocer los secretos de estilo que transforman un básico en una apuesta de vanguardia.
Día del Trabajador: 4 looks con las tendencias que son furor este otoño-invierno 2026
¿Cómo armar tu outfit para el 1 de mayo? Del color terracota a las chaquetas de cuello alto, las tendencias que dominan el street style este otoño-invierno
Este año, la moda nos propone caminar hacia una estética más orgánica y estructurada. Ya no se trata solo de abrigarse, sino de jugar con las nuevas paletas cromáticas que destronan a los clásicos y rescatar prendas de punto que aportan calidez visual. A continuación, te presentamos 4 propuestas basadas en las piezas estrella de tus marcas favoritas.
1. El triunfo del terracota en un almuerzo familiar
Si hay un color que define este otoño es el terracota. Para un encuentro familiar, nada mejor que un pantalón sastrero en este tono combinado con una camisa blanca básica. Aplicando el "french tuck" (meter solo la parte delantera de la camisa), lograrás definir la silueta y elevar el look de inmediato. Es la opción perfecta para quienes buscan una elegancia relajada y moderna.
Otra opción es llevar un suéter de punto o un vestido de lanilla en color terracota. ¡Serás la protagonista de la celebración!
2. Adiós al tapado: chaqueta de cuello alto para el aire libre
Para quienes elijan pasar el día en una bodega o al aire libre, la chaqueta de "cuello chimenea" es la gran protagonista. Al desplazar al clásico tapado de paño, esta prenda ofrece protección total contra el viento mendocino sin perder la estructura. Combinala con jeans rectos y botas de cuero para mantener una línea minimalista y funcional durante toda la jornada.
3. El cárdigan como pieza central del "Street Style"
El cárdigan ha dejado de ser un complemento para convertirse en el abrigo estrella. Para un plan de tarde con amigos, podés llevar un modelo oversized con botones joya o, si buscás algo más audaz, usarlo totalmente cerrado como un top único. Esta versatilidad lo convierte en el aliado ideal para el clima de transición, aportando texturas ricas que se destacan en cualquier foto.
4. Layering y básicos transformados para una escapada urbana
Si tu plan incluye recorrer la ciudad, aplicá el secreto del layering (superposición de capas). Un blazer sobre un sweater fino o un chaleco tejido sobre una camisa clásica crea dimensiones que hacen al look mucho más interesante. Recordá la regla de los tres colores para mantener la armonía visual y sumá accesorios XL para darle ese cierre con personalidad que tu vestidor necesita este 2026.