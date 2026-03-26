Otoño 2026: Los 7 accesorios que son tendencia y las famosas argentinas que dictan las reglas del estilo

Zaira Nara pañuelo

2. Corbatines: La nueva sastrería femenina

Inspirados en la estética office-core, los corbatines (lazos finos o corbatas clásicas) se imponen para romper con la hegemonía del escote despejado. Emilia Mernes los ha incorporado en sus presentaciones, combinándolos con camisas entalladas para un look que mezcla rebeldía y elegancia.

emilia mernes corbatín

3. Mix de metales: Oro y plata sin culpas

Se terminó el mito de elegir un solo bando. La combinación de accesorios dorados y plateados en un mismo outfit es la tendencia máxima en joyería para este 2026. La clave está en el layering: mezclar cadenas de distintos grosores y texturas. Tini Stoessel es fan de este estilo, demostrando que la mezcla aporta luz y modernidad a los tonos típicos del otoño.

Tini Stoessel accesorios dorados y plateados

4. Chokers: Un viaje a los 2000

Las gargantillas o chokers regresan con fuerza, pero en versiones más audaces: con dijes XL, corazones de metal o texturas de cuero. Paula Chavea, fiel a su estética dosmilera, los elige para enmarcar el rostro y darle ese toque urbano y chic que la caracteriza.

Paula Chaves Choker

5. Bufandas de lentejuelas finas: Brillo de día

El brillo ya no es solo para la noche. Las bufandas extra finas ("skinny scarves") cubiertas de pequeñas lentejuelas son el accesorio it para acompañar tapados de paño o blazers. Es el recurso ideal para transformar un outfit de oficina en uno de after office en segundos.

bufanda de lentejuelas

6. Vinchas: Estructura y volumen

Desde las tipo "puffy" hasta las de terciopelo, las vinchas vuelven para salvar cualquier bad hair day. Son el aliado perfecto para despejar la cara y dar un aire preppy que se adapta tanto a un evento formal como a una salida casual. Tini Stoessel la lleva fiel a su estilo urbano.

tini stoessel vincha

7. La camisa como top: Creatividad al vestir

Más que un accesorio, es una forma de uso que es tendencia. La camisa clásica se reinventa: usada cruzada, atada a la cintura dejando los hombros al descubierto o invertida. Esta versatilidad permite que una prenda básica funcione como un top de diseño, una técnica que las modelos argentinas como Zaira Nara están explotando al máximo en sus redes sociales.

Zaira Nara camisa como top