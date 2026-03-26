El cambio de temporada ya es oficial y, con los primeros días frescos, las tendencias de este otoño 2026 nos proponen una consigna clara: los accesorios ya no son el complemento, sino los verdaderos protagonistas de todos los looks.
Otoño 2026: Los 7 accesorios que son tendencia y las famosas argentinas que dictan las reglas del estilo
Tini, Emilia Mernes, Zaira Nara y Paula Chaves adelantan las tendencias de este otoño. Descubre los accesorios que no pueden faltar en tu vestidor
Desde el regreso de clásicos vintage hasta apuestas disruptivas, referentes como Tini Stoessel, Emilia Mernes, Zaira Nara y Paula Chaves ya lucen los "imprescindibles" que vas a querer sumar a tu placard. O que seguramente ya tienes en tu vestidor.
1. Pañuelos en la cabeza: El regreso del glamour retro
El estilo babushka o pirata está más vivo que nunca. Los pañuelos de seda con estampas geométricas o florales se llevan anudados bajo el mentón o en la nuca. Zaira Nara ha sido una de las pioneras en mostrar cómo este ítem eleva un look básico de trench y jeans, aportando una dosis de sofisticación europea.
2. Corbatines: La nueva sastrería femenina
Inspirados en la estética office-core, los corbatines (lazos finos o corbatas clásicas) se imponen para romper con la hegemonía del escote despejado. Emilia Mernes los ha incorporado en sus presentaciones, combinándolos con camisas entalladas para un look que mezcla rebeldía y elegancia.
3. Mix de metales: Oro y plata sin culpas
Se terminó el mito de elegir un solo bando. La combinación de accesorios dorados y plateados en un mismo outfit es la tendencia máxima en joyería para este 2026. La clave está en el layering: mezclar cadenas de distintos grosores y texturas. Tini Stoessel es fan de este estilo, demostrando que la mezcla aporta luz y modernidad a los tonos típicos del otoño.
4. Chokers: Un viaje a los 2000
Las gargantillas o chokers regresan con fuerza, pero en versiones más audaces: con dijes XL, corazones de metal o texturas de cuero. Paula Chavea, fiel a su estética dosmilera, los elige para enmarcar el rostro y darle ese toque urbano y chic que la caracteriza.
5. Bufandas de lentejuelas finas: Brillo de día
El brillo ya no es solo para la noche. Las bufandas extra finas ("skinny scarves") cubiertas de pequeñas lentejuelas son el accesorio it para acompañar tapados de paño o blazers. Es el recurso ideal para transformar un outfit de oficina en uno de after office en segundos.
6. Vinchas: Estructura y volumen
Desde las tipo "puffy" hasta las de terciopelo, las vinchas vuelven para salvar cualquier bad hair day. Son el aliado perfecto para despejar la cara y dar un aire preppy que se adapta tanto a un evento formal como a una salida casual. Tini Stoessel la lleva fiel a su estilo urbano.
7. La camisa como top: Creatividad al vestir
Más que un accesorio, es una forma de uso que es tendencia. La camisa clásica se reinventa: usada cruzada, atada a la cintura dejando los hombros al descubierto o invertida. Esta versatilidad permite que una prenda básica funcione como un top de diseño, una técnica que las modelos argentinas como Zaira Nara están explotando al máximo en sus redes sociales.