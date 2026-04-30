Thelma Stefani: de vedette y femme fatale, a magia negra y un suicidio mediático

Muchos periodistas de la época aseguraron que Stefani estaba atravesando dificultades laborales, y además venía de romper con el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, con quien mantenía una relación semiclandestina desde hacía años.

En 1975 fue la primera figura, la vedette principal, en dos revistas del Maipo dirigidas por Gerardo Sofovich y protagonizadas por Osvaldo Pacheco y la segunda también por Javier Portales. Era una verdadera estrella, las mujeres imitaban su estilo y querían ser como ella.

En 1983 se convirtió en la contrafigura de Verónica Castro en "Cara a Cara", una telenovela que fue un verdadero éxito. Sin embargo, los celos entre ambas hicieron que Thelma abandonara el proyecto.

Thelma Stefani (3) Thelma Stefani llegó a protagonizar obras y revistas en el Maipo.

Además de Menem, estuvo en pareja con Fabio Zerpa (quien le llevaba como 20 años), con los actores Daniel Miglioranza y Ricardo Morán, con quien convivió más de tres años y al que los allegados de Thelma querían porque sostenían que se ocupaba de ella con devoción. También se dijo que estuvo con Carlos Monzón, tras haber trabajado juntos en la novela "Pelear la vida".

Sus meses finales de vida estuvieron atravesados por una profunda depresión y un alto consumo de pastillas para adelgazar, ya que sentía que tenía que mantener el cuerpo de vedette de cuando era joven.

La noche del 29 de abril de 1986 se tomó dos botellas de cerveza e ingirió un par de Lexotanils. Inició una serie de llamados telefónicos a familiares y amigos. Tomó un papel y una birome y escribió: "Estoy cansada y ya no quiero vivir más". Llamó a su novio Alejandro y a las 2 de la mañana se suicidó cuando el acababa de llegar a su edificio.

La coincidencia macabra que ocurrió en este mismo edificio

35 años después, en el mismo edificio ubicado en la calle Aguilar esquina Cabildo, pero un piso más arriba desde dónde se arrojó Thelma, se produjo el incendio en el departamento de Felipe Pettinato en el que murió su amigo neurólogo y por el que días atrás fue condenado a tres años de prisión (aunque sin cumplimiento efectivo).