Mezclar miel con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el primero de los casos, la miel proporciona carbohidratos de rápida digestión que dan energía inmediata, mientras que la sal ayuda al cuerpo a retener agua y a mantener el equilibrio de electrolitos. De esta forma, previenes los calambres y evitas la deshidratación durante el ejercicio.

Por otro lado, la mezcla de ambos elementos también puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente al regular las hormonas. La sal reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, y los azúcares de la miel estimulan la producción de serotonina. Es decir, puede ser efectiva para mejorar la calidad del sueño.

hidratacion, ejercicio Esta mezcla puede ser beneficiosa para lograr una buena hidratación antes, durante y después del ejercicio.

Si bien son dos ingredientes que deben usarse por separado para aliviar la tos y el dolor de garganta, tanto la miel como la sal pueden ayudarte a prevenir enfermedades.

Esta mezcla tiene propiedades que ayudan a cicatrizar heridas, mejorar la digestión, y también a cuidar la piel al ser un exfoliante casero y natural.

Cómo preparar una infusión de miel y sal para obtener beneficios

Calienta el agua hasta que esté tibia, sin que llegue a hervir. Agrega la miel al agua tibia y mezcla hasta que se disuelva por completo. Añade una pizca de sal y mezcla nuevamente.

Es fundamental consultar con un especialista antes de usar cualquier remedio casero, especialmente si la persona tiene condiciones médicas preexistentes.