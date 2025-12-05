Mezclar cerveza con vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La cerveza contiene etanol y ácido, mientras que el vinagre es un desengrasante y desinfectante natural. Ambos elementos pueden ser efectivos para remover la suciedad, la grasa y para desinfectar la cocina, dejando el aroma fresco.

Como se dijo, esta mezcla puede tener otra aplicación específica, ya que puede utilizarse para eliminar avispas, porque el olor de la combinación atrae a los insectos.

plagas, avispas.jpeg Esta combinación puede ser utilizada para eliminar avispas.

El vinagre intensifica el atractivo fermentado de la mezcla, empujando a las avispas a entrar en la trampa en lugar de acercarse a la comida. Estos dos elementos simulan ser néctar o una fruta madura, y los insectos caen.

Cómo realizar esta mezcla para ahuyentar a las avispas en casa

Mezcla partes iguales de agua y vinagre en una botella con atomizador (pulverizador). Rocía la solución alrededor de las entradas de tu casa, ventanas o en las áreas donde las avispas suelen aparecer. El olor las mantendrá alejadas temporalmente.

El olor ácido del vinagre interfiere con los sentidos de las avispas y las disuade de acercarse. Si esto no funciona, lo mejor será que contactes con un exterminador profesional para solucionar el problema.