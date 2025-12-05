Inicio Sociedad Cerveza
Mezclas beneficiosas

Mezclar cerveza con vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla de cerveza y vinagre puede ser efectiva para llevar a cabo desde casa. ¿Por qué la recomiendan y para qué sirve?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
La mezcla de vinagre con cerveza puede ser utilizada con dos beneficios particulares. 

Si bien es cierto que pocas personas lo saben, la mezcla de cerveza con vinagre puede servir para diferentes objetivos dentro de casa. Más precisamente, puede utilizarse para la limpieza y para eliminar a un grupo de plagas específicas. ¿Cómo utilizarlo?

La mezcla de vinagre y cerveza es efectiva debido a las propiedades de ambos elementos, que se complementan para cumplir con cada una de las ventajas.

Esta mezcla puede ser utilizada para la limpieza y desinfección de superficies.

Por qué se recomienda la mezcla de cerveza con vinagre

Se recomienda mezclar cerveza con vinagre para limpiar y desinfectar superficies, ya que la combinación potencia las propiedades limpiadoras de ambos ingredientes.

La cerveza contiene etanol y ácido, mientras que el vinagre es un desengrasante y desinfectante natural. Ambos elementos pueden ser efectivos para remover la suciedad, la grasa y para desinfectar la cocina, dejando el aroma fresco.

Como se dijo, esta mezcla puede tener otra aplicación específica, ya que puede utilizarse para eliminar avispas, porque el olor de la combinación atrae a los insectos.

Esta combinación puede ser utilizada para eliminar avispas.

El vinagre intensifica el atractivo fermentado de la mezcla, empujando a las avispas a entrar en la trampa en lugar de acercarse a la comida. Estos dos elementos simulan ser néctar o una fruta madura, y los insectos caen.

Cómo realizar esta mezcla para ahuyentar a las avispas en casa

  1. Mezcla partes iguales de agua y vinagre en una botella con atomizador (pulverizador).
  2. Rocía la solución alrededor de las entradas de tu casa, ventanas o en las áreas donde las avispas suelen aparecer. El olor las mantendrá alejadas temporalmente.

El olor ácido del vinagre interfiere con los sentidos de las avispas y las disuade de acercarse. Si esto no funciona, lo mejor será que contactes con un exterminador profesional para solucionar el problema.

