El barrio que reveló lo que había bajo la tierra: decidieron no aceptar explicaciones fáciles de la industria

Eso fue exactamente lo que ocurrió. En 1976, tras un período de lluvias intensas y obras de infraestructura cercanas, los químicos comenzaron a aflorar de la tierra. Aparecieron olores penetrantes, charcos aceitosos en patios y sótanos, manchas negras en el suelo de la escuela primaria. Los vecinos registraron síntomas que al principio parecían aislados. irritaciones en la piel, dolores de cabeza crónicos, abortos espontáneos, problemas neurológicos. Pronto se dieron cuenta de que no era casualidad. El barrio entero estaba enfermo.

Love Canal (1)

La solución ante la tierra contaminada

Las madres del vecindario se organizaron primero, golpeando puertas, exigiendo explicaciones, tomando notas a mano. De ese activismo surgió Lois Gibbs, una ama de casa que terminó liderando uno de los movimientos ambientales más influyentes del país. Gracias a la presión comunitaria, el gobierno estatal declaró la zona en emergencia en 1978, evacuó a más de 900 familias y comenzó una investigación histórica.

Love Canal se convirtió entonces en símbolo. Demostró que la contaminación ambiental industrial no desaparece solo porque se la entierra, y que los barrios residenciales pueden esconder historias que no figuran en los planos. Pero también generó un cambio profundo. En 1980, el Congreso de EE.UU. aprobó la ley Superfund, un programa federal destinado a identificar, evaluar y limpiar los sitios contaminados más peligrosos del país, financiado inicialmente por impuestos a las industrias químicas y petroleras.