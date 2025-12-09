Nuevas imágenes muestran al cometa interestelar que pronto tendrá su máximo acercamiento a la Tierra

atlas nueva image Una imagen obtenida por NavCam del cometa 3I/Atlas.

Mientras el Hubble hacía su trabajo, la misión "Jupiter Icy Moons Explorer" o Juice de la Agencia Espacial Europea, que va camino a estudiar Júpiter y sus lunas heladas, capturó una imagen que muestra una actividad intrigante alrededor del cometa. Juice se lanzó en abril de 2023 y se espera que llegue a destino en julio de 2031, pero en el camino tuvo una gran oportunidad.

A principios de noviembre, Juice se encontraba en una posición perfecta para observar el 3I/Atlas a unos 66 millones de kilómetros del cometa. La nave espacial usó cinco de sus instrumentos científicos, además de su Cámara de Navegación, o NavCam, para echar un vistazo al asteroide.

Gran parte de la información de Juice no llegará a la Tierra sino hasta febrero, ya que la nave utiliza su antena principal como escudo térmico para protegerse del Sol durante su largo viaje a Júpiter. Una antena más pequeña está enviando datos a una velocidad muy reducida.

El avistamiento de las dos colas en el asteroide

El equipo de Juice no quiso esperar tanto y descargó una cuarta parte de una sola imagen tomada por NavCam. La foto muestra la actividad impulsada por el calor en el cometa durante su paso cercano al Sol. La imagen recién publicada nos muestra una coma, que es el halo brillante de gas que rodea al cometa, además de dos colas: una cola de plasma formada por gas cargado eléctricamente y una cola de polvo tenue de partículas sólidas liberadas. Es un espectáculo único en el espacio.

Generalmente, los cometas que se originan en nuestro sistema solar tienen estas dos colas, así como una coma nebulosa que envuelve un núcleo sólido. Este núcleo está hecho de roca, gas, polvo y hielo que quedaron de la formación del Sol, los planetas u otros cuerpos celestes. Cuando los cometas se acercan a estrellas como nuestro Sol, se calientan. Esto produce las colas de material que se sublima y queda detrás de ellos. Es lo que vemos ahora en el 3I/Atlas.

hubble El cometa fue fotografiado por el telescopio Hubble.

El cometa 3I/Atlas pasará a 270 millones de kilómetros de la Tierra el 19 de diciembre. No representa ningún peligro para nuestro planeta, ya que estará al otro lado del Sol. Para dar un punto de referencia, la Tierra está a unos 150 millones de kilómetros del Sol. La NASA indica que se espera que el cometa siga siendo visible para los telescopios y las misiones espaciales por algunos meses más antes de que abandone nuestro sistema solar.

El resto de los datos de Juice sobre el sobrevuelo del asteroide, esperados entre el 18 y el 20 de febrero, incluyen imágenes de la cámara óptica de alta resolución de la nave espacial, junto con información sobre su composición y las partículas. Esto podría darnos más pistas sobre de dónde provino este objeto interestelar.