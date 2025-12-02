Esta semana, los aficionados a mirar el cielo tienen una cita fenómeno astronómico que te dejará con la boca abierta: veremos la "Superluna Fría", que es la segunda luna llena más grande de todo 2025. Al asomar por el este cuando cae la tarde, esta Luna se ve mucho más alta en el cielo nocturno que cualquier otra luna llena del año. Oficialmente, la Luna está llena a las 6:14 p.m. EST del jueves 4 de diciembre, y asciende desde la constelación de Tauro.
Fenómeno astronómico: qué es la "Superluna Fría" que se verá en diciembre
La última luna llena del año es una "superluna" que sube más que ninguna otra, ofreciendo un fenómeno astronómico único
Aunque se considera 'llena' en un instante preciso, el momento en que se aprecia mejor a simple vista es justo cuando la Luna comienza a asomar por el horizonte, momento en que se ve realmente enorme. Esta es la tercera de cuatro "superlunas" seguidas, y solo la superó en tamaño la "Luna del Castor" de noviembre. Para que sea una super Luna, la luna llena debe coincidir con el punto en que nuestro satélite está más cerca de la Tierra, lo que se llama perigeo.
¿Qué hace que esta luna sea tan especial?
Las superlunas suelen verse cerca de un 10% más grandes de lo normal. El día 4 de diciembre, al anochecer, estará en su punto más cercano a estar completamente llena, pero el espectáculo sigue. La "Luna Fría" también se ve brillante y redonda el día antes y el día después.
El viernes 5 de diciembre será un momento perfecto, pues sube al cielo una hora después del atardecer. Es ideal para aquellos que quieran probar sus binoculares nuevos o un telescopio para principiantes que compraron durante las fiestas. No dejes pasar esta oportunidad de ver un evento tan fenómeno astronómico.
La Luna Fría de diciembre siempre se eleva más en el cielo que cualquier otra luna llena que vemos el resto del año. Como el Sol se ve en su punto más bajo durante el día al acercarse el solsticio de invierno (que sucede el 21 de diciembre en el hemisferio norte), la Luna llena, que por definición se encuentra justo enfrente del Sol, sube a su punto más alto durante la noche.
Nombres de una superluna antigua
Los pueblos nativos de Norteamérica le dieron muchos nombres a esta luna llena de diciembre, según cuenta The Old Farmer's Almanac. Uno es "Luna de los Árboles que Estallan por la Escarcha" (Cree), "Luna de los Árboles que Explota" (Oglala), "Luna Cuando el Ciervo Deja Caer sus Cuernos" (Dakota), "Luna Creadora del Invierno" (Abenaki Occidental), "Luna Fría" (Mohawk) y "Luna de la Noche Larga" (Mohicana). Este último nombre se debe a que esta luna llena ocurre muy cerca del solsticio de invierno.
Otros nombres que vienen de la tradición del viejo inglés y anglosajona para la luna llena de diciembre son "Luna Antes de Yule" y también "Luna de la Noche Larga", según el sitio Time and Date. Es increíble cómo un fenómeno astronómico recibe tantos nombres distintos, dependiendo de quién lo observa desde la Tierra.
La próxima luna llena que veremos es la "Luna del Lobo" el 3 de enero de 2026. Esta será la cuarta y última super Luna consecutiva. También es la primera de 13 lunas llenas en 2026, pues en mayo de ese año veremos una "Luna Azul", que es cuando hay una segunda luna llena en un mismo mes del calendario.