Fenómeno astronómico: qué es la "Superluna Fría" que se verá en diciembre

El viernes 5 de diciembre será un momento perfecto, pues sube al cielo una hora después del atardecer. Es ideal para aquellos que quieran probar sus binoculares nuevos o un telescopio para principiantes que compraron durante las fiestas. No dejes pasar esta oportunidad de ver un evento tan fenómeno astronómico.

La Luna Fría de diciembre siempre se eleva más en el cielo que cualquier otra luna llena que vemos el resto del año. Como el Sol se ve en su punto más bajo durante el día al acercarse el solsticio de invierno (que sucede el 21 de diciembre en el hemisferio norte), la Luna llena, que por definición se encuentra justo enfrente del Sol, sube a su punto más alto durante la noche.

Nombres de una superluna antigua

luna llena La Luna fría es un fenómeno astronómico que se conoce desde la antigüedad.

Los pueblos nativos de Norteamérica le dieron muchos nombres a esta luna llena de diciembre, según cuenta The Old Farmer's Almanac. Uno es "Luna de los Árboles que Estallan por la Escarcha" (Cree), "Luna de los Árboles que Explota" (Oglala), "Luna Cuando el Ciervo Deja Caer sus Cuernos" (Dakota), "Luna Creadora del Invierno" (Abenaki Occidental), "Luna Fría" (Mohawk) y "Luna de la Noche Larga" (Mohicana). Este último nombre se debe a que esta luna llena ocurre muy cerca del solsticio de invierno.

Otros nombres que vienen de la tradición del viejo inglés y anglosajona para la luna llena de diciembre son "Luna Antes de Yule" y también "Luna de la Noche Larga", según el sitio Time and Date. Es increíble cómo un fenómeno astronómico recibe tantos nombres distintos, dependiendo de quién lo observa desde la Tierra.

La próxima luna llena que veremos es la "Luna del Lobo" el 3 de enero de 2026. Esta será la cuarta y última super Luna consecutiva. También es la primera de 13 lunas llenas en 2026, pues en mayo de ese año veremos una "Luna Azul", que es cuando hay una segunda luna llena en un mismo mes del calendario.