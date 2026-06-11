Si haces tu firma con punto y un subrayado, te contamos qué significa sobre vos

Cuando la firma tiene puntos quiere decir que es una persona ortográfica, sometida a las normas. Quien pone punto final transmite la idea de "esto es lo que soy", sin dejar lugar a dudas de lo que es o quién es.

Suele indicar que se trata de una persona decidida, porque sabe terminar una situación o cerrar una toma de decisiones. Sin embargo, puede relacionarse con un toque de desconfianza, según el manual de Grafología de la firma. Son personas organizadas, disciplinadas y metódicas. Usan el punto en su firma como símbolo de dejar todo cerrado bajo su control.

firmar documento Los puntos y subrayados a la hora de firmar son gestos que la grafología relaciona respecto a la personalidad. Foto Canva

También puede variar y significar que la persona tiene una leve necesidad de protección emocional, donde el punto actúa como barrera simbólica entre identidad-firma-mundo. En cambio, cuando se trata de subrayar la firma suele indicar necesidad de reconocimiento, autoafirmación y deseo de destacar entre otros.

Por último, más allá de que puede ser una necesidad de "marcar territorio" en algún ámbito, puede reflejar el deseo de que su nombre no pase desapercibido y cuando se trata de un subrayado fuerte, firme y claro, hay una persona dominante y líder.