A través de una firma se pueden conocer todos los aspectos de la vida de las personas; desde el temperamento y las vivencias personales hasta las relaciones con los demás. Por eso, cuando una persona opta por firmar con punto y subrayado y no con otro tipo de garabatos, la grafología le da un gran significado. Te contamos qué significa.
Si haces tu firma con punto y un subrayado, te contamos qué significa sobre vos
Muchas personas están acostumbradas a su forma particular de firmar, pero no todos saben qué significa cuando se le pone punto y se la subraya
Firmar documentos, cartas o incluso correos electrónicos con el nombre o su inicial es una práctica que puede pasar desapercibida, pero que en realidad revela aspectos interesantes de la personalidad, la forma de comunicarse y la relación de una persona con su identidad.
Si haces tu firma con punto y un subrayado, te contamos qué significa sobre vos
Según la grafología, añadir un punto final a la firma y sumarle una línea de subrayado puede tener varios significados, dependiendo del contexto general de la escritura. Sin embargo, hay interpretaciones comunes que destacan:
Cuando la firma tiene puntos quiere decir que es una persona ortográfica, sometida a las normas. Quien pone punto final transmite la idea de "esto es lo que soy", sin dejar lugar a dudas de lo que es o quién es.
Suele indicar que se trata de una persona decidida, porque sabe terminar una situación o cerrar una toma de decisiones. Sin embargo, puede relacionarse con un toque de desconfianza, según el manual de Grafología de la firma. Son personas organizadas, disciplinadas y metódicas. Usan el punto en su firma como símbolo de dejar todo cerrado bajo su control.
También puede variar y significar que la persona tiene una leve necesidad de protección emocional, donde el punto actúa como barrera simbólica entre identidad-firma-mundo. En cambio, cuando se trata de subrayar la firma suele indicar necesidad de reconocimiento, autoafirmación y deseo de destacar entre otros.
Por último, más allá de que puede ser una necesidad de "marcar territorio" en algún ámbito, puede reflejar el deseo de que su nombre no pase desapercibido y cuando se trata de un subrayado fuerte, firme y claro, hay una persona dominante y líder.