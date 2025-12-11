Alquileres en Mendoza: departamentos a menos de $700.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

La gente muchas veces busca alquilar departamentos o casas que cumplan con ciertas comodidades, y tenga servicios que no negocia, pero muchos también priorizan el valor del alquiler. Una de las búsquedas que más se repiten en Mendoza, tiene que ver con opciones que cuesten menos de 700 mil pesos.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 700 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 50 m2, cuenta con cochera, no acepta mascotas, se encuentra en un primer piso y el valor de las expensas es de 90 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $690.000.
Departamento en Godoy Cruz
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 120m2, se trata de un duplex, se encuentra en zona escolar, tiene 12 años de antiguedad y tiene expensas de 10 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $700.000.
Departamento en Capital
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Cuenta con una superficie de 100 m2, está para estrenar, cuenta con expensas de 60 mil pesos. Cuenta con cochera automatizada.
El valor del alquiler del departamento es de $700.000.