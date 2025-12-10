"Lo que pasó es histórico": Ricardo Montacuto y su fuerte editorial sobre la aprobación de la Ley Minera

La sanción de la ley, que transforma el proyecto minero de San Jorge en el primero en estar en condiciones para explotar cobre en Mendoza, se dio tras una votación con resultados de 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Ricardo Montacuto y Rosana Villegas abrieron el exitoso programa de Radio Nihuil, "No tenés cara", con una reflexión sobre la minería y esta jornada catalogada como histórica para la provincia de Mendoza.

"Estaba escuchando a Cornejo cuando hablaba con Andrés (Gabrielli) y se refería a esas pequeñas grandes cosas fundacionales en Mendoza, el primero que plantó una vid, al que se le ocurrió hacer un tajo en la tierra para que los canales traigan agua a las zonas desérticas. Me parece que lo de ayer no alcanzamos a verlo en su profundidad, probablemente lo veamos en 5 años, cuando ya esté maduro San Jorge y cuando alguno de los proyectos de exploración de Malargüe haya pasado la etapa de explotación. Cuando ya ni siquiera sea noticia que la Legislatura tenga que aprobar un proyecto minero" inició la editorial Ricardo Montacuto.

Ricardo Montacuto Y Rosana Villegas ganadores del Martín Fierro Federal 2025.jpg Foto: Martín Fierro Federal 2025

Pensando en el recorrido y todo lo que ha significado el tema de la minería en la provincia, la dupla de Nihuil hizo un pequeño camino para explicar los cambios que sí se fueron dando en el proyecto, pero no en la cabeza de muchos antimineros: "La 7722 nace cuando el proyecto de la mina San Jorge era de oro y cobre, en el 2007. Después, en 2011 entró a la Legislatura para ser aprobada, y el radicalismo se opuso con Cornejo a la cabeza. Las dudas planteadas en ese entonces son la de los antimineros en la actualidad, solo que pasaron 15 años. Hubo un montón de procesos en el medio".

Buscando terminar con tanta especulación que gira en torno a la falta de controles, Ricardo Montacuto explicó como funciona parte de la ley: "La licencia social y la DIA no son para siempre. Primero que la propia DIA establece que es revisable y renovable. Segundo, cualquier instrucción que tiene la DIA aprobada ayer, y que San Jorge no cumple, caduca para atrás. No son cosas con las que se pueda joder. Si vos estás interesado y te preocupa el tajo en la montaña, podés anotarte y participar. Esto va a tener un control permanente. Es importante decirlo, porque es tanta la ignorancia que hay".

Intentando bajar lo ocurrido a una charla popular, Ricardo Montacuto tildó a la aprobación de la Ley Minera como algo fundacional e histórico, aunque también entendió a quienes están en contra: "Entiendo a la gente que, de buena fe o engañada o porque realmente tiene temores, vino caminando desde Uspallata o San Carlos en expresión de rechazo. Pero también lamento mucho que, cuando charlás con ellos, te das cuenta de que no leyeron ni una hoja de la declaración ambiental".

legislatura mendoza senado proyecto san jorge mineria 3 Foto: Prensa Senado de Mendoza

Mientras pingponeaba con Rosana Villegas, el conductor de "No tenés cara" contó una experiencia personal en donde explicaba su postura sobre la falta de información que tiene la gente: "El chofer del auto que me tomé ayer me dice 'que cagada lo del agua y la minería', que no sabía cuánta agua usaba, pero que iban a contaminar con sustancias. El chico no era un antiminero militante, pero fue lo que escuchó. Le expliqué que van a minar a la antigua, con molienda y flotación con espuma de Santano, que es como un detergente. Y dice, 'pero cómo lo van a controlar', y hay pozos de monitoreo y todo lo otro".

La charla de Ricardo Montacuto con el conductor de la aplicación terminó con una reflexión que resume la mirada del hombre sobre los que están en contra de la minería: "Al final me dice, 'hablan boludeces de la minería'; y mirá -le respondí-, esto es algo que no entienden los antimineros: no se puede analizar de manera global a estos asuntos. Cada proyecto tiene sus características, cada proyecto tiene su agua, su método, tiene de dónde saca el agua, qué mineral va a sacar, por eso tiene que haber una unidad de gestión ambiental, una declaración de impacto ambiental, hacer todo un proceso como el que tuvo que hacer San Jorge. Si vos me decís, 'al lado de San Jorge van a explotar oro con cianuro' no es verdad. Y no es verdad porque la 7722 no lo permite".