Mezclar jengibre con miel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla de jengibre con miel puede ser beneficiosa, sobre todo en el ámbito de la salud. ¿Para qué sirve y cómo prepararla?

Esta mezcla puede ser altamente efectiva para tu salud. 

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el jengibre y la miel, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse desde la comodidad de tu casa.

La mezcla entre la miel y el jengibre se puede consumir en té, disuelto en agua tibia o como "chupito" preventivo, a menudo con limón y/o ajo para potenciar aún más sus virtudes.

Estos dos ingredientes pueden ser efectivos para tu salud.&nbsp;

Por qué se recomienda mezclar jengibre con miel y cuáles son los beneficios

Se recomienda mezclar jengibre con miel por su potente sinergia para fortalecer el sistema inmune, aliviar resfriados, tos y dolor de garganta, mejorar la digestión y reducir la inflamación, entre otros beneficios.

El jengibre aporta gingerol (antiinflamatorio) y propiedades antimicrobianas, mientras que la miel es un calmante natural para la garganta y un supresor de la tos. Así, se crea un remedio más que potente. Pasando en limpio, los beneficios principales de esta mezcla son los que se muestran a continuación:

  • Salud respiratoria: alivia la tos, la congestión nasal y el dolor de garganta, siendo ideal para resfriados y gripes.
  • Antiinflamatorio: reduce la inflamación en el cuerpo, incluyendo dolores articulares y problemas circulatorios.
  • Digestión: ayuda a la digestión y combate las náuseas y vómitos.
  • Antioxidante: protege las células del daño celular debido a su alto contenido de antioxidantes.
  • Energía: la miel proporciona energía natural, mientras que el jengibre activa la circulación.
La mezcla puede ser efectiva para aliviar la digesti&oacute;n.&nbsp;

Cómo consumir esta mezcla para obtener beneficios para la salud

  • Infusión: añade rodajas de jengibre fresco y miel a agua caliente (sin hervir la miel).
  • Jarabe casero: deja fermentar jengibre y ajo en miel cruda durante semanas para un remedio concentrado.
  • En ayunas: una cucharadita en ayunas puede ser preventivo para fortalecer defensas.

Es importante destacar que estos son remedios naturales y no deben reemplazar los tratamientos médicos profesionales bajo ningún concepto.

