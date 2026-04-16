Accidente y terror con un niño de 5 años: quedó atrapado en la puerta de un micro y fue arrastrado una cuadra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2044079020535427257&partner=&hide_thread=false OTRA IMPRUDENCIA DE UN COLECTIVERO CASI TERMINA CON UN NENE MUERTO

- Fue en Villa Fiorito.

- La abuela del nene de seis años bajó del colectivo pero el menor no alcanzó a bajar.

- El colectivo de la línea 283 arrancó igual y arrastró al niño 100 metros. Está vivo. pic.twitter.com/YsthEGAUEf — Vía Szeta (@mauroszeta) April 14, 2026

Accidente del niño y el micro: una escena terrorífica

La tragedia se prolongó durante casi cien metros. El micro detuvo su marcha únicamente gracias a la intervención de una joven que esperaba en la parada siguiente y que, al presenciar la desesperante escena, comenzó a gritar y alertar al conductor. "Si no llegaba a estar esa chica, el colectivo no paraba", aseguró Rocío, la madre del niño.

La indignación de la familia crece al relatar la actitud del chofer. Tras detenerse y liberar al niño, el conductor continuó su recorrido habitual sin brindar asistencia, ni acercarse al centro de salud para conocer el estado de la víctima. Incluso, según trascendió por parte de la familia, el chofer habría intentado desligarse de la responsabilidad culpando a la abuela por "bajar mal".

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El estado de salud del niño tras el accidente

Tras el accidente, el niño fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención más cercana. Los médicos constataron que sufrió politraumatismos, lesiones por fricción en el cuerpo y las manos, y un hematoma de gran tamaño en la zona del tobillo donde quedó prensado. Afortunadamente, ya fue dado de alta y se recupera en su hogar, aunque se encuentra muy dolorido.

Por su parte, la abuela del menor también resultó con secuelas físicas y psicológicas: sufrió golpes al intentar socorrer a su nieto, un pico de presión y una parálisis facial parcial producto del shock.

Actualmente, la investigación del accidente se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 10 de Lomas de Zamora, bajo la carátula de lesiones culposas. La familia exige justicia y medidas estrictas contra el conductor del micro involucrado.