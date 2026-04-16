Un viaje cotidiano estuvo al borde de convertirse en una verdadera tragedia en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. En el accidente, un niño de apenas 5 años vivió momentos de terror al quedar atrapado por el tobillo en la puerta trasera de un micro y ser arrastrado a lo largo de una cuadra sobre el asfalto.
Accidente y terror con un niño de 5 años: quedó atrapado en la puerta de un micro y fue arrastrado una cuadra
El accidente quedó registrado en un video y tuvo como protagonista a un niño, que salvó su vida de milagro
El dramático accidente tuvo lugar el pasado viernes 10 de abril, alrededor de las 17 horas, en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá. El niño, identificado con las iniciales G.C., regresaba a su casa acompañado por su abuela materna, María. Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 5ta de Villa Fiorito por Rocío, la madre de la víctima, el accidente se desencadenó al momento de descender del micro (interno 8323, ramal B3).
La abuela bajó primero, pero antes de que el niño pudiera hacer lo mismo, quedó en el escalón central. Inmediatamente, el chofer del micro cerró la puerta trasera, atrapando el tobillo izquierdo del niño, y reinició la marcha a toda velocidad.
Accidente del niño y el micro: una escena terrorífica
La tragedia se prolongó durante casi cien metros. El micro detuvo su marcha únicamente gracias a la intervención de una joven que esperaba en la parada siguiente y que, al presenciar la desesperante escena, comenzó a gritar y alertar al conductor. "Si no llegaba a estar esa chica, el colectivo no paraba", aseguró Rocío, la madre del niño.
La indignación de la familia crece al relatar la actitud del chofer. Tras detenerse y liberar al niño, el conductor continuó su recorrido habitual sin brindar asistencia, ni acercarse al centro de salud para conocer el estado de la víctima. Incluso, según trascendió por parte de la familia, el chofer habría intentado desligarse de la responsabilidad culpando a la abuela por "bajar mal".
El estado de salud del niño tras el accidente
Tras el accidente, el niño fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención más cercana. Los médicos constataron que sufrió politraumatismos, lesiones por fricción en el cuerpo y las manos, y un hematoma de gran tamaño en la zona del tobillo donde quedó prensado. Afortunadamente, ya fue dado de alta y se recupera en su hogar, aunque se encuentra muy dolorido.
Por su parte, la abuela del menor también resultó con secuelas físicas y psicológicas: sufrió golpes al intentar socorrer a su nieto, un pico de presión y una parálisis facial parcial producto del shock.
Actualmente, la investigación del accidente se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 10 de Lomas de Zamora, bajo la carátula de lesiones culposas. La familia exige justicia y medidas estrictas contra el conductor del micro involucrado.