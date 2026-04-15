La historia más impresionante tras un accidente: estuvo 13 minutos muerta y vio cómo la cubrían con una manta

La tragedia la alcanzó una noche en la que un estudiante de último año se ofreció a llevarla a su base. El viaje, a bordo de un Chevrolet Corvette modelo 1965, se volvió una pesadilla: el conductor había bebido y, tras una situación incómoda que Nicole rechazó, perdió el control del vehículo de alta gama y se estrellaron a toda velocidad contra una roca.

El impacto fue tan brutal que ambos salieron despedidos del habitáculo. Nicole se llevó la peor parte.

Sus lesiones: fracturas múltiples, pelvis destrozada, muñeca aplastada, traumatismo craneoencefálico y torácico severo.

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Los 13 minutos del "otro lado" tras el accidente

Cuando los paramédicos de Estados Unidos llegaron a la dantesca escena del accidente, revisaron a la joven de 19 años. No había pulso. No había respiración. La declararon clínicamente muerta en el acto. Sin embargo, mientras los médicos daban por perdida su vida, la conciencia de Nicole estaba más despierta que nunca.

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A través del podcast NDE Journey (Experiencia Cercana a la Muerte, por sus siglas en inglés), Nicole detalló punto por punto lo que alcanzó a ver mientras todos la daban por muerta:

Consciencia extracorporal: Nicole relata que podía verse a sí misma desde afuera. “Recuerdo que al salir por el parabrisas grité: '¡Por Dios, alguien ayúdeme!'. Pensé: 'Voy a morir, pero la muerte no debería ser así. Solo tengo 19 años'”, confesó.

La confirmación visual: vio el instante exacto en el que los paramédicos desistieron de reanimarla y la taparon. “Vi cómo me cubrían con una manta y entendí que había muerto”, detalló.

El "ángel terrenal": Desde su perspectiva fuera del cuerpo, observó a un técnico de emergencias fuera de servicio que se acercó, le hizo presión con los nudillos en el esternón y notó que aún había una mínima esperanza. Trece minutos después de haber sido declarada muerta, Nicole mostró signos de vida. Hoy, 43 años después, son grandes amigos.

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Accidente y muerte: una luz que le cambió la vida

Más allá de los detalles físicos del accidente en Estados Unidos, lo que empujó a Nicole a escribir su libro "You are Deathless" (Eres Inmortal) en 2022, fue la experiencia espiritual de esos 13 minutos.

Lejos de sentir dolor o terror tras el impacto, experimentó una profunda sensación de paz. “Había vivido para obtener la aprobación ajena y reprimido mi espíritu para sobrevivir. Sentí cómo el peso de ese miedo se desvanecía con la luz que me envolvía”, relató. En ese instante de claridad absoluta, supo que tenía que volver a su destrozado cuerpo físico porque tenía una misión: “Necesitaba contar lo que vi”.

Hoy, el testimonio de Nicole no solo reabre el eterno debate científico y espiritual sobre las experiencias cercanas a la muerte, sino que deja un poderoso mensaje sobre cómo el miedo a no encajar nos impide vivir realmente, una lección que ella tuvo que aprender, literalmente, muriendo por 13 minutos.