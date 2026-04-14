Accidente y tragedia en la montaña: una mujer de 37 años practicaba trekking y murió de la peor manera

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Accidente y trekking mortal: así se desencadenó la tragedia

De acuerdo con el relato del accidente de uno de sus acompañantes de trekking, quien dio la alerta a los servicios de emergencia de Jujuy, la mujer perdió el equilibrio mientras intentaba escalar uno de los tramos rocosos. Esto provocó que se precipitara al vacío y golpeara violentamente contra un paredón de piedra, quedando inmediatamente inconsciente.

Al llegar los efectivos policiales, constataron que la caída se había producido desde una altura aproximada de seis metros. De inmediato se activaron los protocolos de rescate y desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se dispuso el traslado de un equipo al lugar. Lamentablemente, dada la gravedad del impacto, los profesionales de la salud confirmaron al arribar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El trabajo en el lugar del accidente demandó un intenso esfuerzo y coordinación por parte de las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate, debido a que el área donde se produjo la tragedia es considerada de muy difícil acceso.

Durante el operativo, los acompañantes de la joven fallecida permanecieron en la zona colaborando con las primeras diligencias investigativas del accidente.

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Accidente y tragedia: inhabilitaron el lugar de la fatalidad

Tras este terrible accidente, desde diversos sectores locales se reiteró una fuerte advertencia: el “camino de los caños” en Termas de Reyes se encuentra actualmente inhabilitado para el tránsito peatonal y la práctica de senderismo, precisamente por los altísimos riesgos que presenta su geografía inestable.

Se espera que en los próximos días las autoridades brinden más detalles periciales sobre la causa, aunque todo indica que el letal impacto contra el paredón rocoso, resultó determinante en la muerte de la deportista de Jujuy.