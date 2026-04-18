Caputo se reunió con la titular del FMI y se encamina un desembolso de 1.000 millones de dólares

caputo jubilados acuerdo fmi.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo, regresa este sábado al país. Foto: archivo

Los ejes de la reunión: lo fiscal y las reservas

El organismo internacional hizo hincapié en el cumplimiento de las metas fiscales y las reformas estructurales que viene llevando adelante el Palacio de Hacienda.

Los puntos centrales de la charla fueron:

Acumulación de reservas: fue el tema más sensible, dado que Argentina había mostrado dificultades en la revisión anterior. Caputo expuso la estrategia actual para revertir esa tendencia.

fue el tema más sensible, dado que Argentina había mostrado dificultades en la revisión anterior. Caputo expuso la estrategia actual para revertir esa tendencia. Estrategia de financiamiento: ante inversores en Washington, el ministro detalló las herramientas que evalúa el gobierno para afrontar los vencimientos en dólares, buscando reducir el costo del endeudamiento.

ante inversores en Washington, el ministro detalló las herramientas que evalúa el gobierno para afrontar los vencimientos en dólares, buscando reducir el costo del endeudamiento. Metas 2026: se analizaron los próximos pasos del programa de U$S20.000 millones, que exige revisiones trimestrales estrictas para liberar los fondos.

Respaldo del FMI

Desde el entorno del ministro destacaron que el encuentro se desarrolló en un "clima de confianza", lo que permite al gobierno consolidar su imagen ante los mercados internacionales.

Georgieva, por su parte, valoró los esfuerzos por estabilizar la macroeconomía, aunque el FMI sigue de cerca el impacto social de las medidas y la sostenibilidad política de las reformas.

Con este nuevo desembolso del FMI, el equipo económico espera tener el aire suficiente para transitar el segundo trimestre del año sin sobresaltos cambiarios, especialmente en un contexto de precios de exportación que todavía muestran volatilidad.