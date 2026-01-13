Toda la cúpula del gobierno celebró los datos de la inflación que difundió el INDEC

Toda la cúpula del gobierno nacional salió a celebrar este martes haber alcanzado la inflación más baja de los últimos 8 años, registrando un 31,5% interanual, según los datos difundidos por el (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este logro, que se ubica como una de las principales metas del presidente Javier Milei desde su asunción, fue destacado por el propio mandatario en redes sociales, elogiando la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo. "Toto. El más grande. Fin", escribió Milei, replicando un tuit de Caputo que señalaba la baja inflacionaria, la menor desde el 2017.
El INDEC informó que la suba de precios mensual de diciembre fue del 2,8%, la misma que se registró en Mendoza, de acuerdo a los datos oficiales.
Euforia en el gobierno por los datos que difundió el INDEC
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfatizó: "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin”. La jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, también resaltaron la importancia de esta reducción, comparándola con los altos índices de administraciones anteriores y la ausencia de controles de precios.
Para la administración libertaria es muy importante tener controlada la inflación por el impacto que tiene en el dólar, cuando tiene la obligación de juntar reservas porque es parte del compromiso con el FMI.
La jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, solicitó que “hagan zoom a la inflación mensual de Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) y (Sergio) Massa en el 2023. Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual”.
En una publicación en la red social X, Bullrich sostuvo que “todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así”.
Añadió que “hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por ‘Toto’ y el Presidente”.
El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que “pasamos de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo, a tener la inflación mas baja de los últimos 8 años”.
“Sin cepo, sin controles de precios, sin La Cámpora midiendo góndolas. Sin berretadas. Este es el camino”, destacó Santilli.