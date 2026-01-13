Toda la cúpula del gobierno celebró los datos de la inflación que difundió el INDEC

inflación 2 (1).jpg La inflación nacional de diciembre fue del 2,8%. Foto: archivo

Euforia en el gobierno por los datos que difundió el INDEC

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfatizó: "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer. Fin”. La jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, también resaltaron la importancia de esta reducción, comparándola con los altos índices de administraciones anteriores y la ausencia de controles de precios.

Para la administración libertaria es muy importante tener controlada la inflación por el impacto que tiene en el dólar, cuando tiene la obligación de juntar reservas porque es parte del compromiso con el FMI.

La jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, solicitó que “hagan zoom a la inflación mensual de Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) y (Sergio) Massa en el 2023. Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual”.

inflacion diciembre

En una publicación en la red social X, Bullrich sostuvo que “todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así”.

Añadió que “hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por ‘Toto’ y el Presidente”.

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que “pasamos de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo, a tener la inflación mas baja de los últimos 8 años”.

“Sin cepo, sin controles de precios, sin La Cámpora midiendo góndolas. Sin berretadas. Este es el camino”, destacó Santilli.