El poder adquisitivo de los AUH se duplicó en la era Milei, según un informe de análisis fiscal

auh ANSES (14) Según el informe del IARAF, los AUH duplicaron su poder de compra durante la era Milei.

Los empleados públicos nacionales fueron los más perjudicados, con una caída real cercana al 33% en sus ingresos.

La AUH, muy por encima del promedio

El trabajo del IARAF examina 6 grandes grupos que concentran la mayor parte de los ingresos formales: trabajadores privados registrados, empleados públicos nacionales y provinciales, jubilados que cobran únicamente su haber, jubilados que perciben el haber mínimo con bono y beneficiarios de la AUH. El resultado central es que solo dos de esos grupos lograron mejorar su poder adquisitivo en el período analizado, con la AUH ampliamente a la cabeza.

En segundo lugar se ubicaron los jubilados que cobran únicamente el haber, sin bono, quienes registraron una mejora real acumulada del 9,3%.

El resto de los grupos terminó con pérdidas. A la caída del 33% de los empleados públicos nacionales, le sigue la de los jubilados que perciben el haber mínimo con bono, quienes registraron una baja del 7,5%.

anses, jubilados (21) Los jubilados de la mínima terminaron 2025 con más poder adquisitivo que en 2023. Los AUH, también.

Tras ellos, los ingresos de los empleados públicos provinciales, quienes perdieron en promedio 6,5% de poder adquisitivo.

Los trabajadores privados registrados, en tanto, se mantuvieron prácticamente estancados, con una leve caída cercana al 1%.

“En síntesis, de los 6 grupos poblacionales analizados, en diciembre de 2025 dos mejoraron el ingreso real de noviembre de 2023 (jubilados que cobran el haber y receptores de AUH), uno lo mantuvo (asalariados privados registrados) y tres quedaron abajo (empleados públicos nacionales, empleados públicos provinciales y jubilados que cobran haber mínimo y bono). Al mayor aumento real lo tuvieron los receptores de AUH y a la mayor pérdida real la registraron los empleados públicos nacionales”, explicó Nadin Argañaraz, titular del instituto.

auh ingresos salarios inflacion iaraf Los números del IARAF sobre la evolución del poder adquisitivo real de la AUH, las jubilaciones y los salarios.

Ingresos estancados a pesar de la desaceleración de la inflación

El informe señala que, pese a la desaceleración inflacionaria y sacando el caso de la AUH, la mejora del ingreso no se percibe de manera generalizada. Si bien en 2025 la masa de ingresos de las familias mostró una recuperación interanual, el nivel sigue 14% por debajo del registrado en 2015 y 5,5% por debajo del de 2019, ubicándose apenas en línea con el de 2023.

La recuperación, además, fue desigual: avanzó con mayor intensidad en los segmentos informales y en transferencias como la AUH, mientras que los ingresos formales —especialmente los del sector público— mostraron una recomposición mucho más limitada.

Esta heterogeneidad explica, tal vez, por qué una parte importante de los hogares sigue sintiendo que no llega a fin de mes, incluso en un contexto de menor inflación.

La AUH ganó el equivalente a 21 ingresos reales en dos años

¿A cuántos ingresos mensuales de noviembre de 2023 equivale el aumento o la pérdida real acumulada entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025? Esa es la pregunta que busca responder el informe del IARAF al analizar lo ocurrido con los ingresos acumulados a lo largo de los 25 meses que transcurrieron entre el inicio del gobierno de Javier Milei y el cierre de 2025.

Según explicó Argañaraz, los resultados muestran fuertes diferencias entre los distintos grupos. En el caso de los trabajadores privados registrados, el período cerró con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del ingreso real de noviembre de 2023, lo que en términos concretos representa el equivalente a 24 días de salario de ese mes.

La situación es más adversa entre los empleados públicos nacionales, que acumularon una pérdida real equivalente a 7 ingresos mensuales de noviembre de 2023. Aunque cobraron 25 salarios a lo largo del período, esos ingresos equivalieron en términos reales a solo 18 salarios del nivel previo al cambio de gobierno. Los empleados públicos provinciales también terminaron el período en negativo, con una pérdida acumulada equivalente a 2,8 salarios reales de noviembre de 2023.

javier milei El poder adquisitivo real de los trabajadores disminuyó en la era Javier Milei. No así el de los AUH.

Entre los jubilados, el desempeño fue dispar. Quienes cobran únicamente el haber previsional registraron una mejora real acumulada equivalente a 0,8 haberes de noviembre de 2023, en contraste con los jubilados que perciben el haber mínimo más el bono compensatorio, que sufrieron una pérdida equivalente a 1,4 ingresos reales de ese mismo mes.

En el extremo opuesto se ubicaron los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según el informe, finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, durante los 25 meses analizados obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 salarios reales de aquel momento, lo que implicó un aumento del 85% del ingreso real acumulado en los dos años.

En síntesis, tal como expresaron desde el IARAF, "de los 6 grupos poblacionales analizados, solo los receptores de la AUH y los jubilados que cobran únicamente el haber lograron mejorar su ingreso real acumulado -con una suba muy significativa en el caso de la AUH-".

ANSES aumenta la AUH pero estanca la Tarjeta Alimentar

ANSES comenzó con el pago de las mensualidades para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo el 9 de enero, por terminación de DNI. Los haberes de los AUH llegarán con el aumento más alto de los últimos 6 meses, pero la Tarjeta Alimentar no se actualizará en todo 2026.

El aumento fue del 2,47% e impacta en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual.

Los nuevos montos para AUH con el aumento confirmado de ANSES son los siguientes:

AUH: $125.529,58

$125.529,58 AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

La Tarjeta Alimentar, en tanto, se mantendrá con los valores del 2024. El monto para enero es de:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

$52.250 Familias con 2 hijos: $81.936

$81.936 Familias con 3 o más hijos: $108.062

De cara a lo que resta de 2026, el IARAF no prevé cambios significativos en esta dinámica que favoreció a los titulares de las AUH. El ajuste fiscal seguirá condicionando los salarios públicos, las jubilaciones tendrían mejoras acotadas y la evolución del ingreso privado dependerá del ritmo de la actividad económica.