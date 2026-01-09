ANSES paga a AUH: cuánto cobra con aumento y Tarjeta Alimentar

ANSES informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrará sus haberes con aumento en enero, pero además se verá reforzado por el bono de la Tarjeta Alimentar.

Las serían las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en enero son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

ANSES oficializó el nuevo monto a cobrar para los beneficiarios de AUH durante el primer mes del año, con dos novedades muy importantes: llega con el aumento más alto de los últimos 6 meses, pero la Tarjeta Alimentar no se actualizará en todo el 2026.

El aumento será del 2.47%, e impacta en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. El porcentaje surge de la inflación correspondiente al mes de noviembre del gobierno de Javier Milei.

Los nuevos montos para AUH con el aumento confirmado de ANSES son los siguientes:

AUH: $125.529,58

$125.529,58 AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

ANSES bono AUH y SUAF

La novedad del 2026 de ANSES sobre la Tarjeta Alimentar es que este bono no recibirá ningún aumento en su valor en todo el año, algo que no ocurre desde el 2024, cuando recibió la última actualización. El monto para enero será de: