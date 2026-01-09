ANSES paga a AUH: cuánto cobra con aumento y Tarjeta Alimentar

ANSES comienza oficialmente su camino en el 2026, iniciando con el pago de los haberes correspondientes al primer mes del año para cada uno de los beneficiarios. La novedad en esta ocasión se centra en los titulares de AUH, ya que además del aumento, recibirán la Tarjeta Alimentar.
Este 9 de enero, ANSES comenzó con el pago de las mensualidades para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que continuará bajo la metodología de acreditación por terminación de DNI. Sus haberes llegará con el aumento más alto de los últimos 6 meses, pero también con la Tarjeta Alimentar, bono envuelto en una noticia no tan positiva.
ANSES anunció el calendario de pago oficial para AUH
Previo al inicio de enero, ANSES sorprendió con el anuncio oficial del calendario pago de cada prestación social, dando a conocer la de las asignaciones sociales. Además, concretó lo que ya se sabía: las fechas de acreditación de jubilados y pensionados.
ANSES informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrará sus haberes con aumento en enero, pero además se verá reforzado por el bono de la Tarjeta Alimentar.
Las serían las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en enero son las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
ANSES: cuánto cobra AUH en enero con aumento y Tarjeta Alimentar
ANSES oficializó el nuevo monto a cobrar para los beneficiarios de AUH durante el primer mes del año, con dos novedades muy importantes: llega con el aumento más alto de los últimos 6 meses, pero la Tarjeta Alimentar no se actualizará en todo el 2026.
El aumento será del 2.47%, e impacta en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. El porcentaje surge de la inflación correspondiente al mes de noviembre del gobierno de Javier Milei.
Los nuevos montos para AUH con el aumento confirmado de ANSES son los siguientes:
- AUH: $125.529,58
- AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
La novedad del 2026 de ANSES sobre la Tarjeta Alimentar es que este bono no recibirá ningún aumento en su valor en todo el año, algo que no ocurre desde el 2024, cuando recibió la última actualización. El monto para enero será de:
- Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 o más hijos: $108.062