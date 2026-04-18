Caputo cerró su visita a Washington: reunión con el MIGA y el balance de la semana internacional

En el balance de la gira internacional, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, Caputo detalló los principales acuerdo que logró sellar, los cuales les permitirá al gobierno refinanciar la deuda a tasas más bajas que las que el mercado ofrece.

Los avances para economía

Entre ellos enumeró la aprobación de la revisión del acuerdo con el FMI, el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el acuerdo con el MIGA y el Banco Mundial.

El principal objetivo será recaudar los fondos necesarios para hacer frente al pago de los vencimientos de deuda que afronta en julio, por US$4.300 millones, sin afectar el nivel de reservas del BCRA, algo con lo que el equipo económico tiene que lidiar.

Por último, Caputo destacó el resultado fiscal conseguido en marzo. Logró un superávit fiscal de $484.789 millones, tras un saldo primario de $930.284 millones y el pago de deuda pública de $445.495 millones.

Así, en los primeros tres meses del año, el sector público nacional acumuló un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB).

“Estos últimos acuerdos nos permitirán refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado, reduciendo el costo financiero para el país. Vamos Argentina!!”, cerró Caputo.