Adiós minifalda: la nueva prenda que revoluciona las tendencias del verano 2026

falda rosa y camisa blanca.jpg La minifalda deja de ser tendencia esta temporada de primavera-verano 2026 para dar lugar a las faldas largas.

Tejidos, colores y estampados que dominan la temporada

El lino, el algodón y el satén son los materiales estrella que marcan las tendencias textiles de 2026. Las opciones van desde estampados florales románticos hasta diseños geométricos y minimalistas. También ganan terreno los tonos neutros y los pasteles, ideales para combinar con cualquier look, ya sea urbano, playero o nocturno.

Esta versatilidad convierte a la falda larga en una aliada infalible para quienes siguen las tendencias sin renunciar a la comodidad. De hecho, muchas marcas de la moda han apostado por las lentejuelas.

faldas largas-lentejuelas Las faldas de lentejuelas son el must-have de la temporada.

Cómo combinar la falda larga según las últimas tendencias

Remeras básicas ajustadas : minimalismo en su máxima expresión.

: minimalismo en su máxima expresión. Tops cropped o bandeau : perfectos para realzar la cintura.

: perfectos para realzar la cintura. Camisas oversize anudadas : aportan un aire relajado y chic.

: aportan un aire relajado y chic. Zapatillas blancas : ideales para un look urbano con estilo.

: ideales para un look urbano con estilo. Sandalias de plataforma o botas texanas: el toque nocturno que no falla.

ojotas-falda encaje Las faldas largas se pueden combinar con camisas oversize.

Cada combinación responde a una tendencia distinta, demostrando que esta prenda se adapta a todos los estilos y momentos del día.

La tendencia de reemplazar la minifalda por la falda larga responde a un cambio más profundo: la búsqueda de equilibrio entre elegancia y bienestar. El verano 2026 invita a disfrutar la moda sin sacrificios, eligiendo prendas que acompañen el ritmo cotidiano y al mismo tiempo expresen personalidad.