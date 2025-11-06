Inicio Belleza minifalda
Adiós minifalda: la nueva prenda que revoluciona las tendencias del verano 2026

Cómoda, elegante y versátil: así es la nueva falda protagonista de la próxima temporada de verano 2026 que marcará las tendencias

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La minifalda pasa de moda. ¿Cuál es la nueva tendencia del verano 2026?

La moda cambia y esta vez trae una sorpresa. La minifalda, símbolo de rebeldía y frescura durante décadas, cede su trono a una prenda que promete dominar las tendencias del verano 2026: la falda larga liviana. Es fresca, fluida y femenina, se convierte en la pieza clave del guardarropa estival.

Las pasarelas internacionales y las calles coinciden: las faldas largas marcan un giro en las tendencias de moda hacia un estilo más relajado, natural y funcional. Su caída ligera y su capacidad para adaptarse a todo tipo de cuerpo hacen que sea la prenda preferida de influencers, celebridades y amantes del estilo práctico.

Lejos de lo rígido o estructurado, esta tendencia celebra la libertad de movimiento y la frescura sin perder el toque sofisticado que define a las faldas del verano.

falda rosa y camisa blanca.jpg
La minifalda deja de ser tendencia esta temporada de primavera-verano 2026 para dar lugar a las faldas largas.

Tejidos, colores y estampados que dominan la temporada

El lino, el algodón y el satén son los materiales estrella que marcan las tendencias textiles de 2026. Las opciones van desde estampados florales románticos hasta diseños geométricos y minimalistas. También ganan terreno los tonos neutros y los pasteles, ideales para combinar con cualquier look, ya sea urbano, playero o nocturno.

Esta versatilidad convierte a la falda larga en una aliada infalible para quienes siguen las tendencias sin renunciar a la comodidad. De hecho, muchas marcas de la moda han apostado por las lentejuelas.

faldas largas-lentejuelas
Las faldas de lentejuelas son el must-have de la temporada.

Cómo combinar la falda larga según las últimas tendencias

  • Remeras básicas ajustadas: minimalismo en su máxima expresión.
  • Tops cropped o bandeau: perfectos para realzar la cintura.
  • Camisas oversize anudadas: aportan un aire relajado y chic.
  • Zapatillas blancas: ideales para un look urbano con estilo.
  • Sandalias de plataforma o botas texanas: el toque nocturno que no falla.
ojotas-falda encaje
Las faldas largas se pueden combinar con camisas oversize.

Cada combinación responde a una tendencia distinta, demostrando que esta prenda se adapta a todos los estilos y momentos del día.

La tendencia de reemplazar la minifalda por la falda larga responde a un cambio más profundo: la búsqueda de equilibrio entre elegancia y bienestar. El verano 2026 invita a disfrutar la moda sin sacrificios, eligiendo prendas que acompañen el ritmo cotidiano y al mismo tiempo expresen personalidad.

falda-3-aok-t.jpg

