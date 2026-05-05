El extraño look de Heidi Klum en la Met Gala 2026: no la reconocieron

La Met Gala 2026 reunió a personalidades del entretenimiento y el diseño para celebrar una nueva exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. El código de vestimenta era "Fashion is art" (La moda es arte), por lo que vimos desfilar a diferentes celebridades a partir de esa premisa.
Esta propuesta también rendía homenaje al cuerpo vestido como una forma de expresión, que también invita a reflexionar sobre sus múltiples representaciones, el cuerpo clásico, el desnudo, el envejecido o incluso de mujeres embarazadas.
La modelo Heidi Klum quiso seguir el tema al pie de la letra, y se convirtió en una pieza de arte viviente. La modelo alemana es conocida como la reina de Halloween, gracias a la creatividad y el nivel de producción que imprime en cada una de sus apariciones, pero esta vez se lució en la Met Gala.
Las transformaciones que protagoniza Klum año tras año en Halloween forman parte de la historia de la moda, y esta vez se animó a destacarse en el evento más importante de la moda.
Heidi Klum se convirtió en una escultura viviente
Este año, la supermodelo con ayuda de Mike Marino de Prosthetic Makeup, se convirtió en "La Vestal velada", una escultura que data de 1847 y fue creada por Raffaele Monti. Se trata de una obra de arte que representa a una sacerdotisa de la diosa Vesta, figura central que custodiaba el fuego sagrado en la antigua Roma.
"Me encanta la moda, me encanta el arte, y especialmente me encanta cuando los dos chocan", escribió Klum en un posteo de Instagram. Según explicó, el diseñador de maquillaje protésico utilizó látex y spandex para crear un increíble atuendo que recrea la ilusión y delicadeza del marmol tallado.
"Este look difumina la línea entre la moda y las bellas artes. Una pieza de arte de moda, reinventada en movimiento", sentenció la supermodelo. Por otro lado, explicó que este diseño no solo "viste el cuerpo, sino que eleva al arte mismo".