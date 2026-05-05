El extraño look de Heidi Klum en la Met Gala 2026: no la reconocieron

Heidi Klum en Halloween Estos son algunos disfraces que lució la supermodelo alemana en diferentes fiestas de Halloween.

Las transformaciones que protagoniza Klum año tras año en Halloween forman parte de la historia de la moda, y esta vez se animó a destacarse en el evento más importante de la moda.

Heidi Klum se convirtió en una escultura viviente

Este año, la supermodelo con ayuda de Mike Marino de Prosthetic Makeup, se convirtió en "La Vestal velada", una escultura que data de 1847 y fue creada por Raffaele Monti. Se trata de una obra de arte que representa a una sacerdotisa de la diosa Vesta, figura central que custodiaba el fuego sagrado en la antigua Roma.

"Me encanta la moda, me encanta el arte, y especialmente me encanta cuando los dos chocan", escribió Klum en un posteo de Instagram. Según explicó, el diseñador de maquillaje protésico utilizó látex y spandex para crear un increíble atuendo que recrea la ilusión y delicadeza del marmol tallado.

Heidi Klum en Met Gala Heidi Klum posteó fotos de su look en su Instagram.

"Este look difumina la línea entre la moda y las bellas artes. Una pieza de arte de moda, reinventada en movimiento", sentenció la supermodelo. Por otro lado, explicó que este diseño no solo "viste el cuerpo, sino que eleva al arte mismo".