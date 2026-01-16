El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas adelantó para este fin de semana, ola de calor con máximas que oscilarán entre los 33 y 36°C, con vientos moderados predominantes del noreste y cambios temporarios al sector sur. A partir del sábado aumentará la inestabilidad
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó ola de calor y tormentas hasta el martes
El pronóstico indica que desde este el viernes 16, las máximas oscilarán entre los 33 y 36°C, vientos moderados e inestabilidad en alta montaña
Viernes 16 de enero
Jornada calurosa con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 19°C
Sábado 17 de enero
Caluroso, con nubosidad variable. Tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 22°C
Domingo 18 de enero
Ambiente caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 20°C
El pronóstico del tiempo para lunes y martes
Lunes 19 de enero
Caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche. Vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 34°C | Mínima: 19°C
Martes 20 de enero
Continúan las altas temperaturas, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del noreste.
Máxima: 36°C | Mínima: 20°