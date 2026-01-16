El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó ola de calor y tormentas hasta el martes

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Sábado 17 de enero

Caluroso, con nubosidad variable. Tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Domingo 18 de enero

Ambiente caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

pronostico del tiempo clima ola de calor vendimia ciudad de mendoza (15).jpeg Fin de semana con ascenso de la temperatura. El martes será el día más caluroso con una máxima de 36°C. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El pronóstico del tiempo para lunes y martes

Lunes 19 de enero

Caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche. Vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C

Martes 20 de enero

Continúan las altas temperaturas, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del noreste.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°