Ford Argentina aprovechó la edición 2026 del Salón del Automóvil de Detroit para anunciar la futura producción de una nueva versión de la pick-up mediana que muchos consumidores esperaban con ansiedad: la Ranger Tremor, que se sumará a la Ford Ranger F150 y la Maverick.
Así sería la nueva versión de la Ford Ranger: la actualización de la famosa pickup
Para finales de este año o principios del año que viene, lo cierto es que la Ford Ranger se verá modificada. Todos los detalles en la nota
Con un motor naftero y detalles que se van a ir descubriendo poco a poco, lo cierto es que esta nueva pickup promete ser un éxito total en el mercado.
Así sería la nueva versión de la Ford Ranger Tremor
La línea de vehículos Tremor se diferencia de las Lariat o XLT por tratarse de versiones que tienen una preparación específica de alto rendimiento más orientado a la conducción deportiva, y es lo que seguramente tendrá esta pickup.
Las pickup Tremor cambian el comportamiento de las suspensiones, los frenos y el motor, aunque se dice que, en el caso de Ranger, el cambio será más profundo de lo que fue en las Maverick y F150.
Uno de los principales diferenciales de esta versión será la incorporación de un nuevo motor 2.3 GTDi EcoBoost. Este propulsor está siendo desarrollado por el equipo de ingeniería de la región.
Desde la llegada de su nueva generación, la Ford Ranger prácticamente duplicó su participación de mercado en Sudamérica y se consolidó como la pick-up mediana de mayor crecimiento en la región.
Justamente, es por esto que desde Ford adelantaron que los detalles más específicos se darán a conocer cerca de la fecha de su lanzamiento.
La pickup de Ford que es revisada por problemas de seguridad
Dejando un poco de lado a lo que será este gran lanzamiento, hay que decir que Ford detectó un inconveniente técnico localizado en el sistema de seguridad pasiva de la Ford Maverick, específicamente en las unidades correspondientes al año modelo 2025.
Según los informes técnicos, se identificó que el indicador de funcionamiento del airbag del pasajero podría presentar dificultades para ser visualizado por los ocupantes debido a un desprendimiento en el bisel del panel de instrumentos, siendo este un mal funcionamiento que incrementa el riesgo de lesiones.
Ante el anuncio de este recall, los dueños de una Ford Maverick 2025 deben verificar si el número de chasis de su vehículo se encuentra dentro de los rangos afectados. La empresa puso a disposición sus canales de atención al cliente.