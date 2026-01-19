Así sería la nueva versión de la Ford Ranger: la actualización de la famosa pickup

Las pickup Tremor cambian el comportamiento de las suspensiones, los frenos y el motor, aunque se dice que, en el caso de Ranger, el cambio será más profundo de lo que fue en las Maverick y F150.

Uno de los principales diferenciales de esta versión será la incorporación de un nuevo motor 2.3 GTDi EcoBoost. Este propulsor está siendo desarrollado por el equipo de ingeniería de la región.

Desde la llegada de su nueva generación, la Ford Ranger prácticamente duplicó su participación de mercado en Sudamérica y se consolidó como la pick-up mediana de mayor crecimiento en la región.

ford-ranger-parrilla.jpg La Ford Ranger es una de las principales pickups en el mercado.

Justamente, es por esto que desde Ford adelantaron que los detalles más específicos se darán a conocer cerca de la fecha de su lanzamiento.

La pickup de Ford que es revisada por problemas de seguridad

Dejando un poco de lado a lo que será este gran lanzamiento, hay que decir que Ford detectó un inconveniente técnico localizado en el sistema de seguridad pasiva de la Ford Maverick, específicamente en las unidades correspondientes al año modelo 2025.

Según los informes técnicos, se identificó que el indicador de funcionamiento del airbag del pasajero podría presentar dificultades para ser visualizado por los ocupantes debido a un desprendimiento en el bisel del panel de instrumentos, siendo este un mal funcionamiento que incrementa el riesgo de lesiones.

Ante el anuncio de este recall, los dueños de una Ford Maverick 2025 deben verificar si el número de chasis de su vehículo se encuentra dentro de los rangos afectados. La empresa puso a disposición sus canales de atención al cliente.