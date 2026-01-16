Red Bull presento su nuevo diseño en la fórmula 1: una vuelta al pasado

La estructura técnica de Racing Bull experimentó transformaciones profundas de cara a este ciclo. Por primera vez, los motores se fabricaron de manera interna en las instalaciones de Milton Keynes, bajo el proyecto denominado Red Bull Powertrains. Este cambio de proveedor, que sucede tras el final del vínculo con Honda, representa un hito histórico para la formación. En el aspecto deportivo, la alineación titular contará con Verstappen y el joven Isack Hadjar, quien ascendió tras un desempeño sólido en las categorías de formación y en el equipo satélite durante el pasado campeonato.

Cambios en la escudería hermana Racing Bulls

red bull Las líneas del nuevo diseño están inspiradas en el look clásico de la escudería.

El evento también sirvió para conocer la identidad visual de Racing Bulls para la Fórmula 1. A diferencia del equipo principal, la escuadra de Faenza decidió mantener una línea continuista respecto a lo visto en 2025. El monoplaza conservó el color blanco como base predominante, aunque añadió sutiles detalles en azul como referencia a la nueva asociación con el fabricante estadounidense. Esta decisión respondió a la excelente recepción que tuvo la librea anterior entre los aficionados y patrocinadores durante la temporada previa.

En cuanto a sus conductores, Liam Lawson asumió el rol de líder del equipo tras la promoción de Hadjar. El neozelandés estará acompañado por Arvid Lindblad, quien se posicionó como el único debutante confirmado en la parrilla para la campaña de 2026. La gestión del equipo continúa bajo el mando de Peter Bayer y Alan Permane, quienes buscarán consolidar el progreso mostrado el año pasado. Con el diseño ya revelado, ambas organizaciones centraron ahora sus esfuerzos en las pruebas de pretemporada que se realizarán a finales de este mes.