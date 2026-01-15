Nissan no quiere dejar pasar la locura por las motorhome con un lanzamiento espectacular

El diseño interior prioriza la habitabilidad exclusiva para dos personas, alejándose de las configuraciones familiares masivas para optimizar el espacio. Dispone de una cama fija de amplias proporciones con un colchón de 1,90 por 1,60 metros sobre un somier de láminas. La zona de cocina incluye hornalla a gas, fregadero y nevera, complementada por una capacidad de almacenamiento que alcanza los 2600 litros y admite hasta 900 kg de carga útil.

Mecánica versátil para un nuevo modelo único

camper interstar Las motorhome están pasando por su mejor momento.

La oferta mecánica distingue a este nuevo modelo del resto de la competencia por su variedad de propulsión. Los compradores podrán optar por motores diésel tradicionales de 130 o 160 CV, donde la versión más potente se asocia a una transmisión automática de nueve velocidades. Esta flexibilidad asegura un rendimiento acorde a las necesidades de cada viajero.

Sin embargo, el punto de inflexión radica en la variante totalmente eléctrica. Esta opción ecológica monta una batería de iones de litio de 87 kWh que entrega 143 CV y promete una autonomía cercana a los 460 kilómetros con una sola carga. En materia de seguridad, incorpora asistentes como frenado de emergencia, alerta de fatiga y estabilización de remolque. Aunque el precio definitivo no se confirmó, las estimaciones sitúan el valor por encima de los 60.000 euros, con una garantía de cinco años para el vehículo y ocho para la batería.