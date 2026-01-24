Kia llega con la pickup que busca hacerle frente a la Toyota Hilux

El mercado de las camionetas medianas en Argentina recibirá a un nuevo integrante que promete cambiar el panorama competitivo. La firma Kia confirmó el arribo de la Tasman para el próximo año, un vehículo desarrollado con un enfoque global para disputar el liderazgo en una categoría donde los usuarios son sumamente exigentes. Esta pickup representa una apuesta ambiciosa de la compañía, ya que ingresa a un nicho donde predominan modelos fabricados históricamente en el país con gran éxito comercial.
La intención de la automotriz es clara: posicionar un producto capaz de competir de forma directa con la Toyota Hilux. Para lograr este objetivo, la marca diseñó una propuesta que rompe con los esquemas visuales tradicionales. La unidad luce una estética basada en trazos rectos y una parrilla frontal imponente que sigue el concepto visual de nariz de tigre. Los grupos ópticos se ubicaron en los extremos de la carrocería, lo cual otorga una sensación de mayor robustez y anchura.
El desafío de enfrentar a la Toyota Hilux
En términos de dimensiones, el nuevo exponente de Kia presenta medidas que superan a varios referentes actuales. El largo total alcanza los 5.410 mm, mientras que la distancia entre ejes se sitúa en 3.270 mm. Estas cifras son mayores a las que ofrece la Toyota Hilux, lo cual se traduce en un espacio interior generoso y una estabilidad destacable para el manejo en diferentes superficies. La caja de carga también destaca por su versatilidad, con una capacidad superior a los 1.100 kg y un volumen de 1.173 litros.
El habitáculo de esta pickup buscó priorizar la ergonomía y el despliegue tecnológico. En el panel central conviven dos pantallas de 12,3 pulgadas que gestionan tanto el instrumental como el sistema de entretenimiento. Los materiales y el diseño de las salidas de aire en forma de panal aportan un aire de modernidad que intenta distanciarse de los interiores más sobrios de sus competidores directos. Además, incorporó asistencias a la conducción de última generación para garantizar la seguridad de los ocupantes.
Potencia y tracción para la nueva pickup
Bajo el capó, la propuesta mecánica ofrece variantes potentes para diversos usos. La opción turbodiésel de 2.2 litros entrega 207 CV, mientras que la alternativa naftera turbo de 2.5 litros escala hasta los 287 CV. Ambos motores se acoplaron a una transmisión automática de ocho velocidades. Este conjunto motriz pretende ofrecer un rendimiento equilibrado tanto en tareas de carga como en trayectos recreativos de larga distancia.
El sistema de tracción permite seleccionar diferentes modos según el terreno, incluyendo configuraciones específicas para nieve, barro o arena. La variante más equipada sumó una función denominada X-Trek, que actúa como un control de velocidad de crucero para situaciones de baja adherencia. Con este despliegue de tecnología y fuerza, la nueva camioneta busca consolidarse como una herramienta confiable para el trabajo y el ocio en toda la región.
