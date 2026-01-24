Kia llega con la pickup que busca hacerle frente a la Toyota Hilux

El habitáculo de esta pickup buscó priorizar la ergonomía y el despliegue tecnológico. En el panel central conviven dos pantallas de 12,3 pulgadas que gestionan tanto el instrumental como el sistema de entretenimiento. Los materiales y el diseño de las salidas de aire en forma de panal aportan un aire de modernidad que intenta distanciarse de los interiores más sobrios de sus competidores directos. Además, incorporó asistencias a la conducción de última generación para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Potencia y tracción para la nueva pickup

tasman kia Esta pickup tiene mucho para ofrecer en un mercado complicado.

Bajo el capó, la propuesta mecánica ofrece variantes potentes para diversos usos. La opción turbodiésel de 2.2 litros entrega 207 CV, mientras que la alternativa naftera turbo de 2.5 litros escala hasta los 287 CV. Ambos motores se acoplaron a una transmisión automática de ocho velocidades. Este conjunto motriz pretende ofrecer un rendimiento equilibrado tanto en tareas de carga como en trayectos recreativos de larga distancia.

El sistema de tracción permite seleccionar diferentes modos según el terreno, incluyendo configuraciones específicas para nieve, barro o arena. La variante más equipada sumó una función denominada X-Trek, que actúa como un control de velocidad de crucero para situaciones de baja adherencia. Con este despliegue de tecnología y fuerza, la nueva camioneta busca consolidarse como una herramienta confiable para el trabajo y el ocio en toda la región.

