Autos eléctricos chinos: ¿cuánto tarda cargar la batería de los BYD?

El tamaño de la batería: si tienes un coche eléctrico con una batería pequeña (por ejemplo la del BYD Dolphin -el modelo entrada de gama-), tardará menos tiempo en cargarse por completo.

Existe una fórmula que puede ayudarte a calcular el tiempo que tardarás en cargar tu coche eléctrico:

Tamaño de la batería (kWh) ÷ Potencia del cargador (kW) = Tiempo de carga (horas)

Por ejemplo, cargar una batería de 40 kWh hasta el 80 % con un cargador de 150 kW te puede llevar menos de 30 minutos.

Auto eléctrico Una postal cada vez más repetida: los autos eléctricos recargando su batería.

¿Cuánto tarda cargar la batería de un auto eléctrico BYD?

Existen varias clases de cargadores para los autos eléctricos BYD, por ejemplo:

Cargadores domésticos (carga lenta): son de 3 kW y el tiempo de carga de la batería desde cero es 12 horas. Puedes optar por cargar tu coche eléctrico en casa cuando no lo estés utilizando. En este caso, el coche eléctrico lleva un enchufe que te permite cargarlo en una toma de corriente doméstica normal, pero se trata de una opción muy lenta en comparación con otros métodos de carga. Este tipo de cargador suele usarse solamente de manera ocasional. Sin embargo, existe la posibilidad de usar un cargador doméstico de 7 kW, cuyo tiempo de carga desde cero es de 6 a 8 horas. Suelen ser cargadores de CA de tipo 2.

son de 22 kW y el tiempo de carga desde cero es de 3 horas. Se encuentran en lugares públicos, tales como playas de estacionamiento, supermercados y las estaciones de servicio de calles y autopistas. Los cargadores de 22 kW se suelen utilizar con carga de CA, aunque no es raro encontrarlos instalados con conectores CCS o CHAdeMO. Cargadores rápidos: son de 50 kW y el tiempo de carga hasta el 80 % desde cero es de 40 minutos. Se encuentran en estaciones de carga públicas y autopistas, ya que son especialmente útiles para trayectos largos. Cuando el nivel de carga llega al 80 % la carga se ralentiza. Esto es así para garantizar la vida útil de la batería; aunque se reduzca la velocidad, seguirá cargándose hasta alcanzar el 100 %.

Existen otros autos eléctricos BYD que demoran menos en su carga, pero todavía no se comercializan en Argentina:

El BYD ATTO 3 se puede cargar a alta velocidad. Gracias a su capacidad de carga de 88 kW CC, la batería del ATTO 3 puede cargarse del 30 % al 80 % en tan solo 29 minutos.

En tanto, los cargadores ultrarrápidos de 350 kW tienen un tiempo de carga hasta el 80 % desde cero de 20 minutos. Se trata de uno de los más avanzados que se han desarrollado hasta la fecha.

sin emabrgo, aunque encuentres cargadores ultrarrápidos, por ahora pocos vehículos eléctricos en circulación se cargan a esta velocidad. No obstante, esto probablemente cambiará a medida que la tecnología y la infraestructura de los vehículos eléctricos sigan evolucionando.