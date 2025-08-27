Inicio Judiciales Crimen
Le dieron 3 años de cárcel al padre que accidentalmente cometió el crimen de su hijo con una escopeta

Una jueza dictó la pena contra Cristóbal Almendra (82), el hombre que fue juzgado por el crimen de su hijo pero un jurado popular consideró que se trató de un accidente

Sebastián Salas
En cuestión de una semana, Cristóbal Almendra (72) pasó de arriesgar una potencial condena a prisión perpetua por el crimen de su propio hijo a finalmente recibir una pena de 3 años de prisión porque se consideró que el hecho fue accidental. Con esa resolución finalizó este miércoles el juicio que ventiló la muerte de de Facundo Almendra, el docente y sonidista de 36 años baleado con una escopeta a fines de 2023 en San Carlos.

Durante toda la semana pasada, Cristóbal Almendra enfrentó un juicio oral y público. Si bien el fiscal Javier Pascua insistió con su teoría de que el padre tuvo la intención de matar a su hijo de un escopetazo, finalmente el jurado popular se inclinó por la versión del sospechoso: se trató de un hecho accidental -ver más abajo-. El crimen quedó calificado como homicidio culposo.

El mismo viernes, el finquero de San Carlos recuperó la libertad y este miércoles se realizó la audiencia de cesura, donde las partes discutieron la pena temporal que debía recibir en un margen de entre 1 y 5 años de prisión. Los abogados defensores Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo pidieron que se considere la pena cumplida ya que estuvo 20 meses detenido, mientras que la Fiscalía reclamó una pena de 6 años considerando el agravante de uso de arma de fuego. Finalmente la jueza Laura Guajardo lo condenó a 3 años de prisión, por loq ue mantuvo su libertad al ser una pena excarcelable.

Cristóbal Almendra crimen san carlos
El trágico crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa. Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.

En el juicio por el crimen, Cristóbal Almendra relató que esta noche comenzó a conversar con su hijo para que recibiera a su hermana durante algunas semanas en su casa ya que no conseguía alquiler. Ante la negativa de Facundo Almendra, su padre amenazó con vender directamente el terreno.

Facundo Almendra.jpg
Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

La discusión pasó inmediatamente a los golpes. "Aguanté un par de sopapos. Me pegó un cabezazo y me tiró al suelo. Empezó a romper cosas de la cocina. Ahí me acordé que tenía una escopeta de mi padre que nunca había usado, era del 1922", relató el acusado del crimen. "Saqué la escopeta para que me viera y asustarlo. No era para pegarle un tiro, lo juro por Dios y la Virgen. Jamás le podría dar un tiro a mi hijo. Pero se me vino como un perro y no sé cómo salió el tiro. Jamás quise hacerlo", detalló el padre.

