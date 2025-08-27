Le dieron 3 años de cárcel al padre que accidentalmente cometió el crimen de su hijo con una escopeta

Cristóbal Almendra crimen san carlos Se consideró que Cristóbal Almendra no quiso cometer el crimen de su hijo.

El trágico crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa. Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.

En el juicio por el crimen, Cristóbal Almendra relató que esta noche comenzó a conversar con su hijo para que recibiera a su hermana durante algunas semanas en su casa ya que no conseguía alquiler. Ante la negativa de Facundo Almendra, su padre amenazó con vender directamente el terreno.

Facundo Almendra.jpg Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

La discusión pasó inmediatamente a los golpes. "Aguanté un par de sopapos. Me pegó un cabezazo y me tiró al suelo. Empezó a romper cosas de la cocina. Ahí me acordé que tenía una escopeta de mi padre que nunca había usado, era del 1922", relató el acusado del crimen. "Saqué la escopeta para que me viera y asustarlo. No era para pegarle un tiro, lo juro por Dios y la Virgen. Jamás le podría dar un tiro a mi hijo. Pero se me vino como un perro y no sé cómo salió el tiro. Jamás quise hacerlo", detalló el padre.