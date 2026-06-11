Marcelo D'Agostino: una jueza defendió los chats y habló de "doble vara" judicial para investigar

Rafael Escot.jpg Rafael Escot, integrante del grupo de Whatsapp "Hay juec@es en Berlín", filtró chats de colegas para que "Marcelo D'Agostino tuviera una jueza imparcial" y fue denunciado en la Corte.

El objetivo de Escot fue que Salido se aparte del caso, teniendo en cuenta que ya se había expresado acerca de la suerte procesal que debía correr el denunciado ex subsecretario de Justicia.

Habló la jueza Colucci

En medio de este escándalo, Colucci habló este jueves en el programa No Tenés Cara, de Radio Nihuil. Lo hizo un día después de haber denunciado, junto con otros 8 magistrados, al juez Rafael Escot en la Suprema de Justicia por haber filtrado los chats "privados" para "colaborar con los abogados defensores de Marcelo D'Agostino", como aseguraron los denunciantes.

Aclaró la jueza penal Carolina Colucci que "los chats de abril de la jueza María Belén Salido sobre Marcelo D'Agostino no referían al futuro procesal del ex subsecretario de Justicia y en el grupo "Hay juec@s en Berlín" consideran que el Ministerio Público Fiscal tiene una "doble vara" para atender los casos judiciales, según se trate de ciudadanos comunes o personas ligadas al poder".

El viernes 10 de abril, tras la renuncia e imputación de Marcelo D'Agostino, la jueza María Belén Salido reaccionó con la frase "Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej” . Absoluta ironía, de acuerdo al pensamiento de "doble vara en la Justicia" del grupo que integraban jueces penales en actividad y jubilados.

El problema comenzó hace pocos días cuando, tras un sorteo, Salido fue elegida para presidir el Tribunal que debe decidir si la conjueza Julieta Pina González debe seguir en el caso o no, como pidió la abogada Elena Quintero, en nombre de la denunciante del ex funcionario provincial.

María Belén Salido-Jueza María Belén Salido, jueza penal que interviene en el caso Marcelo D'Agostino y que fue recusada tras la filtración de los chats del grupo de jueces.

Se agravó cuando Salido no se apartó -no consideró que los chats fueran motivo para hacerlo ni denotaran parcialidad- y explotó este lunes, cuando los abogados Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro recusaron a la jueza por "temor de parcialidad" presentando como pruebas las capturas de pantalla con las expresiones de Salido y de otros magistrados sobre Marcelo D'Agostino.

La jueza Carolina Colucci explicó en Radio Nihuil que el grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín" -que desapareció tras la filtración y el escándalo público- se armó hace varios años y quedó integrado por jueces activos y jubilados, como una forma de estar en contacto por asuntos personales.

Habló de amistad recíproca entre todos, aunque aclaró que, tras la filtración de Escot, que también era miembro del grupo, "hay que elegir mejor a los amigos".