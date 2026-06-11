La jueza penal Carolina Colucci defendió la "privacidad" de los contenidos del grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín", que saltó a la luz pública esta semana por la filtración de chats entre magistrados en medio de la investigación al ex funcionario Marcelo D'Agostino, denunciado por abuso sexual por una ex pareja e imputado por amenazas agravadas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra.
Marcelo D'Agostino: una jueza defendió los chats y habló de "doble vara" judicial para investigar
Carolina Colucci defendió la privacidad de los chats del grupo "Hay juec@s en Berlín", que detonaron la recusación de su colega Belén Salido del caso Marcelo D'Agostino
Como consecuencia de la filtración de los chats, la jueza penal María Belén Salido fue recusada por los abogados Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro -representantes de Marcelo D'Agostino- por "temor de parcialidad" al resolver si la conjueza Julieta Pina González sigue o no en funciones.
En abril, cuando supo de la denuncia penal y renuncia de D'Agostino a través del grupo "Hay juec@es en Berlín", Salido reaccionó y se refirió a la posibilidad de la prisión preventiva del ex funcionario provincial. Pero días atrás, cuando fue elegida para intervenir, no se apartó, lo que motivó la filtración de los chats por parte del juez Rafael Escot -miembro de la comunidad virtual.
El objetivo de Escot fue que Salido se aparte del caso, teniendo en cuenta que ya se había expresado acerca de la suerte procesal que debía correr el denunciado ex subsecretario de Justicia.
Habló la jueza Colucci
En medio de este escándalo, Colucci habló este jueves en el programa No Tenés Cara, de Radio Nihuil. Lo hizo un día después de haber denunciado, junto con otros 8 magistrados, al juez Rafael Escot en la Suprema de Justicia por haber filtrado los chats "privados" para "colaborar con los abogados defensores de Marcelo D'Agostino", como aseguraron los denunciantes.
Aclaró la jueza penal Carolina Colucci que "los chats de abril de la jueza María Belén Salido sobre Marcelo D'Agostino no referían al futuro procesal del ex subsecretario de Justicia y en el grupo "Hay juec@s en Berlín" consideran que el Ministerio Público Fiscal tiene una "doble vara" para atender los casos judiciales, según se trate de ciudadanos comunes o personas ligadas al poder".
El viernes 10 de abril, tras la renuncia e imputación de Marcelo D'Agostino, la jueza María Belén Salido reaccionó con la frase "Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej” . Absoluta ironía, de acuerdo al pensamiento de "doble vara en la Justicia" del grupo que integraban jueces penales en actividad y jubilados.
El problema comenzó hace pocos días cuando, tras un sorteo, Salido fue elegida para presidir el Tribunal que debe decidir si la conjueza Julieta Pina González debe seguir en el caso o no, como pidió la abogada Elena Quintero, en nombre de la denunciante del ex funcionario provincial.
Se agravó cuando Salido no se apartó -no consideró que los chats fueran motivo para hacerlo ni denotaran parcialidad- y explotó este lunes, cuando los abogados Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro recusaron a la jueza por "temor de parcialidad" presentando como pruebas las capturas de pantalla con las expresiones de Salido y de otros magistrados sobre Marcelo D'Agostino.
La jueza Carolina Colucci explicó en Radio Nihuil que el grupo de Whatsapp "Hay juec@s en Berlín" -que desapareció tras la filtración y el escándalo público- se armó hace varios años y quedó integrado por jueces activos y jubilados, como una forma de estar en contacto por asuntos personales.
Habló de amistad recíproca entre todos, aunque aclaró que, tras la filtración de Escot, que también era miembro del grupo, "hay que elegir mejor a los amigos".