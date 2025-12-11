Vuelco en la Ruta 7: un camionero quedó grave tras perder el control de su vehículo y chocar

El vehículo de gran porte terminó impactando contra el cerro a la vera del camino y el chofer salió despedido varios metros, lo que le provocó un traumatismo de gravedad, según la información oficial.

El vuelco en el corredor internacional

De acuerdo con las primeras pericias, el resultado del test de alcoholemia al conductor dio negativo, por lo que la causa del siniestro se vincularía exclusivamente a las condiciones de manejo y al viento en el corredor internacional.