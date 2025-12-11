Inicio Policiales Ruta 7
Accidente en alta montaña

Vuelco en la Ruta 7: un camionero quedó grave tras perder el control de su vehículo y chocar

Un camión volcó en la Ruta 7. El chofer perdió el dominio por la velocidad y el viento. Sufrió heridas graves por lo que lo sería trasladado en helicóptero

Paola Alé
El camión volcó en la Curva del Tiempo, en la Ruta 7, y el conductor sufrió graves heridas. 

Un camionero resultó gravemente herido este jueves luego de protagonizar un vuelco en solitario en la Ruta 7 en la conocida Curva del Tiempo, cuando circulaba de oeste a este. Se trata de un camión chileno cuyo conductor, un ciudadano argentino, perdió el dominio del rodado por una combinación de exceso de velocidad y fuertes ráfagas de viento.

El vehículo de gran porte terminó impactando contra el cerro a la vera del camino y el chofer salió despedido varios metros, lo que le provocó un traumatismo de gravedad, según la información oficial.

El vuelco en el corredor internacional

De acuerdo con las primeras pericias, el resultado del test de alcoholemia al conductor dio negativo, por lo que la causa del siniestro se vincularía exclusivamente a las condiciones de manejo y al viento en el corredor internacional.

El móvil de emergencias que se encontraba evacuando a una mujer en el Parque Aconcagua fue el primero en arribar y asistir al chofer herido.

Debido a la complejidad del cuadro, se decidió que era necesario un traslado aéreo. El conductor fue llevado primero al Hospital de Uspallata, donde aguardó la llegada del helicóptero Halcón.

En el lugar trabajó personal de la Policía, Gendarmería y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras. El tránsito se mantuvo habilitado en la Ruta 7 pero con precaución.

