A contrapelo de la Nación, Mendoza encara un ambicioso plan de obra pública y entre los trabajos de repavimentación, aparece un proyecto de lo más esperado como es la restauración de la Ruta 7, que no recibe mejoras estructurales desde 1979. El próximo 22 y 23 de diciembre se conocerá a las firmas que se alistaron, pero además de las cotizaciones, deberán mostrar cómo piensan reconducir el tránsito.
Megaobra en la Ruta 7: el Gobierno pidió a los oferentes un plan de desvíos para ordenar el tránsito
El próximo 22 y 23 de diciembre se realizará la apertura de las ofertas de la licitación para reparar la Ruta 7. Por esta vía pasan 105.000 vehículos a diario
Hay que tener en cuenta que diariamente la usan unas 105.000 personas.
La exigencia se debe a que se trata de uno de los corredores viales más transitados del país, con intenso movimiento diario de autos particulares, transporte pesado y colectivos interurbanos.
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que el Gobierno está terminando de ajustar dos modelos de simulación de desvíos, y que cada oferente tendrá que proponer su propio esquema operativo.
“Uno de los requisitos que deberán cumplir las empresas es presentar un plan de desvío. En una zona con más de 100.000 vehículos diarios, las colectoras van a jugar un rol crucial”, señaló Badui este jueves en la apertura de los sobres para la construcción de una estación transformadora en el Valle de Uco.
En el tramo entre la rotonda de La Madrid y Arturo González, las colectoras ya cuentan con intervención de los municipios de Maipú y Guaymallén, que aportaron financiamiento y apoyo logístico. Serán fundamentales para sostener la circulación mientras dure la obra.
La funcionaria reconoció que, por el volumen de tránsito, es inevitable que existan molestias, y pidió disculpas por anticipado. “Desde 1979 la ruta no recibe una intervención de relevancia. Es momento de asegurar seguridad vial y la integración plena entre el Este y el área metropolitana”, remarcó.
Cuándo comienzan las obras en la Ruta 7
La apertura de sobres se realizará el 22 y 23 de diciembre, y el proceso de evaluación llevará entre 30 y 45 días. La adjudicación se estima para febrero, por lo que las obras comenzarían en marzo.
Este esquema es similar al utilizado en otras obras en curso, como la Ruta 143, cuya adjudicación está a punto de anunciarse.
Cómo será la intervención en cada tramo
- La obra en Ruta 7 es una de las más grandes de los últimos años en Mendoza e incluye:
- Tramo La Madrid – Arturo González
- Reconstrucción total de la carpeta asfáltica (no es un simple reencarpetado).
- Obras en banquinas.
- Intervención en 10 interconexiones, con 17 obras de arte, entre puentes y rotondas.
- Tramo Arturo González – Nudo Vial
Es el sector más complejo, con casi 11 km de intervención:
Tercera trocha hasta la ampliación actual.
- Ampliación de dos puentes (Ponce y Pescara).
- Tres puentes nuevos.
- Alteo de la ruta para mejorar drenaje y seguridad.
- Incorporación de ciclovías y desarrollo del parque lateral, a cargo de Guaymallén.
- El proyecto busca eliminar la “barrera física” que representa el acceso, mejorando tanto la movilidad vehicular como la peatonal.
- Peajes y financiamiento
La obra completa está valuada en USD 91,5 millones. Habrá peajes con sistema free flow, aunque los montos aún no se definieron.
Badui aclaró que los peajes no financiarán la obra, sino su mantenimiento a largo plazo. Se estudian mecanismos de descuentos para vecinos que circulen con mucha frecuencia.
“La infraestructura económica se paga en todo el mundo. Los beneficios serán escalonados según uso y periodicidad”, explicó.
Una obra esperada después de 40 años
Con décadas sin intervenciones profundas, la Ruta 7 se transformó en un cuello de botella que afecta a miles de usuarios. El Gobierno asegura que esta obra, junto con los nuevos puentes, colectoras y ciclovías, permitirá modernizar completamente el acceso Este, mejorar la seguridad y agilizar la movilidad metropolitana.