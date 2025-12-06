Megaobra en la Ruta 7: el Gobierno pidió a los oferentes un plan de desvíos para ordenar el tránsito

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que el Gobierno está terminando de ajustar dos modelos de simulación de desvíos, y que cada oferente tendrá que proponer su propio esquema operativo.

Vialidad provincial nudo costanera rutas.jpg El Nudo Vial será uno de los tramos intervenidos por el Gobierno de Mendoza.

“Uno de los requisitos que deberán cumplir las empresas es presentar un plan de desvío. En una zona con más de 100.000 vehículos diarios, las colectoras van a jugar un rol crucial”, señaló Badui este jueves en la apertura de los sobres para la construcción de una estación transformadora en el Valle de Uco.

En el tramo entre la rotonda de La Madrid y Arturo González, las colectoras ya cuentan con intervención de los municipios de Maipú y Guaymallén, que aportaron financiamiento y apoyo logístico. Serán fundamentales para sostener la circulación mientras dure la obra.

La funcionaria reconoció que, por el volumen de tránsito, es inevitable que existan molestias, y pidió disculpas por anticipado. “Desde 1979 la ruta no recibe una intervención de relevancia. Es momento de asegurar seguridad vial y la integración plena entre el Este y el área metropolitana”, remarcó.

saludo cornejo stevanato Foto: X de Natalio Mema

Cuándo comienzan las obras en la Ruta 7

La apertura de sobres se realizará el 22 y 23 de diciembre, y el proceso de evaluación llevará entre 30 y 45 días. La adjudicación se estima para febrero, por lo que las obras comenzarían en marzo.

Este esquema es similar al utilizado en otras obras en curso, como la Ruta 143, cuya adjudicación está a punto de anunciarse.

Cómo será la intervención en cada tramo

La obra en Ruta 7 es una de las más grandes de los últimos años en Mendoza e incluye:

Tramo La Madrid – Arturo González

Reconstrucción total de la carpeta asfáltica (no es un simple reencarpetado).

Obras en banquinas.

Intervención en 10 interconexiones, con 17 obras de arte, entre puentes y rotondas.

Tramo Arturo González – Nudo Vial

Es el sector más complejo, con casi 11 km de intervención:

Tercera trocha hasta la ampliación actual.

Ampliación de dos puentes (Ponce y Pescara).

Tres puentes nuevos.

Alteo de la ruta para mejorar drenaje y seguridad.

Incorporación de ciclovías y desarrollo del parque lateral, a cargo de Guaymallén.

El proyecto busca eliminar la “barrera física” que representa el acceso, mejorando tanto la movilidad vehicular como la peatonal.

Peajes y financiamiento

taxis remises protesta nudo vial Se estima que la obra de restauración de la Ruta 7 comenzará en marzo. Reconocieron que hace 40 años que no tiene arreglos de relevancia.

La obra completa está valuada en USD 91,5 millones. Habrá peajes con sistema free flow, aunque los montos aún no se definieron.

Badui aclaró que los peajes no financiarán la obra, sino su mantenimiento a largo plazo. Se estudian mecanismos de descuentos para vecinos que circulen con mucha frecuencia.

“La infraestructura económica se paga en todo el mundo. Los beneficios serán escalonados según uso y periodicidad”, explicó.

Una obra esperada después de 40 años

Con décadas sin intervenciones profundas, la Ruta 7 se transformó en un cuello de botella que afecta a miles de usuarios. El Gobierno asegura que esta obra, junto con los nuevos puentes, colectoras y ciclovías, permitirá modernizar completamente el acceso Este, mejorar la seguridad y agilizar la movilidad metropolitana.