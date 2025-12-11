Dos personas fueron internadas tras un accidente frontal en la ruta 60 en Luján

Una de las víctimas del accidente frontal fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, mientras que el otro conductor fue llevado a la Clínica Santa María por las heridas que sufrieron como consecuencia del choque.

accidente ruta 60 lujan 2 El accidente frontal sobre ruta 60 a metros de calle Terrada, en Luján, terminó con un auto sobre la calzada y otro sobre la vereda.

El accidente ocurrió entre un Renault Logan y un VW Polo a las 6.20 de este jueves sobre la ruta 60 entre la rotonda de calle Terrada y calle Vieytes, de Luján.