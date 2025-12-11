Dos personas sufrieron heridas y fueron internadas luego de un accidente frontal sobre la ruta 60, en Luján. Uno de los autos quedó en el medio de la calzada, mientras que el otro llegó hasta la vereda. Los vehículos quedaron destruidos como consecuencia del fuerte choque.
Dos personas fueron internadas tras un accidente frontal en la ruta 60 en Luján
Las víctimas del accidente fueron trasladadas a 2 hospitales tras el choque de frente sobre la ruta 60, en Luján. Pidieron precaución para circular en la zona
Una de las víctimas del accidente frontal fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, mientras que el otro conductor fue llevado a la Clínica Santa María por las heridas que sufrieron como consecuencia del choque.
El accidente ocurrió entre un Renault Logan y un VW Polo a las 6.20 de este jueves sobre la ruta 60 entre la rotonda de calle Terrada y calle Vieytes, de Luján.
Lo que quedó después del accidente
Por el impacto, el Logan quedó en el medio de la calzada, mientras que el Polo, al que se le activaron los airbags, quedó sobre la vereda. Los dos con el motor destruido.
Mientras, personal de Tránsito reguló la circulación en la zona que tuvo demoras mientras realizaban los peritajes del accidente para determinar cómo ocurrió, y luego liberar la calzada.