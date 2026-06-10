Recetas golosas para después de cena: 3 postres de chocololate fáciles y para comer sin culpa

Para quienes buscan darse un gusto después de la cena sin descuidar la dieta, existen recetas de postres de chocolate que combinan sabor, practicidad y opciones con menos azúcar. Con ingredientes simples y preparaciones rápidas, es posible disfrutar de alternativas dulces para comer sin culpa.
Desde trufas caseras hasta mousse proteico y helado keto, estas recetas de chocolate son perfectas para calmar el antojo sin caer en los excesos. Si te gustan los postres fáciles y quieres sumar opciones más livianas a tu menú, estas tres propuestas se convertirán en tus favoritas.
1. Recetas de postres: trufas de cacao amargo y leche en polvo
Ingredientes:
- 1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)
- 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo
- 1/4 taza de agua tibia
- 1 taza de cacao amargo
Procedimiento:
- Primero, en un bowl, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada.
- A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien.
- Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos.
- Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo.
- Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.
2. Receta de mousse de chocolate proteico y sin azúcar para cuidar la dieta
Ingredientes:
- 2 huevos duros
- 1 cda. de pasta de maní
- Un chorrito de edulcorante
- 1 cda. de esencia de vainilla
- 2 cdas. de cacao amargo
- 4 cdas. de agua
Procedimiento:
- Primero pela los huevos duros y colócalos en un recipiente para procesarlos
- Agrega la pasta de maní, el edulcorante y la esencia de vainilla.
- Luego, incorpora el cacao amargo y las cucharadas de agua.
- Procesa o licúa los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa y aireada.
- Para terminar, lleva el mousse de chocolate proteico a la heladera por 20 minutos para que tome consistencia.
3. Receta del helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar
Ingredientes:
- 475 ml de leche de coco sin endulzar
- 475 ml de crema de coco sin endulzar
- 120 ml de xilitol (se puede reemplazar por eritritol)
- 65 g de cacao en polvo tamizado
- 1 pizca de sal
- 2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.
Procedimiento:
- Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
- A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización.
- Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.