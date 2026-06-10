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Recetas golosas para después de cena: 3 postres de chocololate fáciles y para comer sin culpa

Te dejamos 3 recetas de postres de chocolate fáciles, deliciosas y con ingredientes que ayudan a cuidar la dieta

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Para quienes buscan darse un gusto después de la cena sin descuidar la dieta, existen recetas de postres de chocolate que combinan sabor, practicidad y opciones con menos azúcar. Con ingredientes simples y preparaciones rápidas, es posible disfrutar de alternativas dulces para comer sin culpa.

Desde trufas caseras hasta mousse proteico y helado keto, estas recetas de chocolate son perfectas para calmar el antojo sin caer en los excesos. Si te gustan los postres fáciles y quieres sumar opciones más livianas a tu menú, estas tres propuestas se convertirán en tus favoritas.

trufas de chocolate y leche en polvo

1. Recetas de postres: trufas de cacao amargo y leche en polvo

Ingredientes:

  • 1 taza de leche en polvo (puede ser descremada)
  • 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante en polvo
  • 1/4 taza de agua tibia
  • 1 taza de cacao amargo

Procedimiento:

  1. Primero, en un bowl, mezcla la leche en polvo con el endulzante y el agua tibia. Revuelve bien con una cuchara hasta lograr la consistencia de una leche condensada.
  2. A continuación, agrega el cacao amargo y revuelve nuevamente hasta integrar bien.
  3. Envuelve la masa en papel film y lleva al congelador por 15 minutos o hasta que tome mayor consistencia. La masa no se debe pegar en los dedos.
  4. Para finalizar, divide la masa en bolitas del mismo tamaño y comienza a formar las trufas de chocolate y leche en polvo. Luego, pasa por cacao amargo o dulce y listo.
  5. Opcional: si lo deseas, puedes colocar un trocito de nuez o dátiles en el centro de las trufas. Otra opción es agregar una cucharadita de café instantánea o un chorrito de licor a la mezcla.

2. Receta de mousse de chocolate proteico y sin azúcar para cuidar la dieta

mousse de chocolate proteico-huevo duro-dieta

Ingredientes:

  • 2 huevos duros
  • 1 cda. de pasta de maní
  • Un chorrito de edulcorante
  • 1 cda. de esencia de vainilla
  • 2 cdas. de cacao amargo
  • 4 cdas. de agua

Procedimiento:

  1. Primero pela los huevos duros y colócalos en un recipiente para procesarlos
  2. Agrega la pasta de maní, el edulcorante y la esencia de vainilla.
  3. Luego, incorpora el cacao amargo y las cucharadas de agua.
  4. Procesa o licúa los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa y aireada.
  5. Para terminar, lleva el mousse de chocolate proteico a la heladera por 20 minutos para que tome consistencia.

3. Receta del helado de chocolate keto sin leche y sin azúcar

HELADO DE CHOCOLATE KETO

Ingredientes:

  • 475 ml de leche de coco sin endulzar
  • 475 ml de crema de coco sin endulzar
  • 120 ml de xilitol (se puede reemplazar por eritritol)
  • 65 g de cacao en polvo tamizado
  • 1 pizca de sal
  • 2 cdtas. de café instantáneo espresso (opcional)

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 6 porciones.

Procedimiento:

  1. Primero, coloca los ingredientes en un bol y bate con la batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
  2. A continuación, vuelca la preparación en un recipiente con tapa y llévalo al congelador. Sácalo para 30 minutos y remuévelo para evitar la cristalización.
  3. Para terminar, antes de comer el helado keto de chocolate, deja reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere la cremosidad.

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