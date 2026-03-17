Los audios previos a un crimen en Maipú: "Ya después vemos quién mata a quién"

Job Antonio Godoy.jpg La víctima fatal del crimen en Maipú.

En otro pasaje de la conversación, el acusado del crimen le dice: "¿Qué te creés, que porque soy un guacho me voy a quedar callado? Estás re equivocado, hijo de mil puta. Después vemos quién le saca la concha de su madre a quién, pero parémonos de mano a ver qué onda. Te cago matando a vos y al otro chupapija de tu hijo".

La situación de Tomás Cornejo también se complicó aún más cuando otro testigo del juicio, que presenció el momento del crimen, lo señaló como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Job Godoy.

Narcotráfico, Deportivo Maipú y crimen

La versión de la Fiscalía de Homicidios es que Tomás Cornejo y Job Godoy tenían problemas previos vinculados con el mundo del narcomenudeo. Las diferencias pasaron a un plano mayor el 2 de diciembre de 2023, cuando Deportivo Maipú jugó la final por el ascenso en Córdoba ante Deportivo Riestra. Los dos imputados son hinchas del equipo botellero.

Crimen Maipú Job Antonio Godoy.jpg Cornejo y Pérez, los dos detenidos por el crimen en Maipú.

Ese día, Tomás Cornejo había viajado hasta esa provincia para ver el partido que Maipú terminó perdiendo. Mientras se encontraba fuera de Mendoza, se enteró de que Job Godoy, quien había salido de la cárcel meses atrás, le había tiroteado el frente de su casa. Por ese motivo es que, según reconstruyó la Fiscalía, es que en su regreso decidió vengar el hecho y terminó consumando el crimen. La víctima sufrió tres heridas de arma de fuego que recibió en el cráneo, en el tórax y el brazo derecho.

En el expediente también estuvo vinculado Aron Emiliano Pérez (21), un amigo del presunto asesino y quien le habría conseguido el arma homicida. De hecho declaró y admitió haberlo llevado en moto hasta el barrio Malcayaes tras jugar un partido de fútbol, pero negó haber participado del crimen. Este joven fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.